Ve víru Hradozámecké noci

KDY: sobota 29. srpna

KDE: hrady Šternberk (od 18 hodin) a Bouzov (od 20 hodin)

ZA KOLIK: Šternberk - základní 180 korun, Bouzov - 60 korun

Celonárodní akce Hradozámecká noc je tady! Na hradě Šternberk vypukne už od sobotních 18 hodin, kdy se uskuteční první romantická večerní prohlídka. Průvodci oblečení v historických kostýmech vás provedou celým hradem. Výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty i prostého lidu v minulosti. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20 a 21 hodin. Večerní čas dodá prohlídkám nevšední atmosféru.

Na nádvoří hradu se pak můžete těšit na atraktivní FIRE show v podání souboru Tenebra - Olomoučtí šermíři z.s. Připravené budou dva vstupy o délce 20 minut v časech od 20.30 a od 21.30. Pokud chcete hrad navštívit v určitém čase, je doporučená rezervace na čísle 585 012 935 nebo emailem na adrese hrad.sternberk@npu.cz.

Na zajímavý program láká také hrad Bouzov, kde můžete od 20 hodin navštívit tajemný hradní příkop s připravenými úkoly pro děti. Na zážitkovou trasu si vezměte vlastní svítilny, pomocí nichž můžete vytvořit na stěnách hradu zajímavé obrazce. Prohlídka bude zakončena ohnivým překvapením. Areál hradu bude otevřen až do 22 hodin.

Slavnost Úřední čtvrti

KDY: sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: prostranství na rohu ulic Mozartova a Žilinská v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



První sousedská slavnost v tzv. Úřední čtvrti, která chce připomenout její historii a současnost. Komentované prohlídky, workshopy, aktivity pro děti, občerstvení, hudba, "sousedský stůl" s dobrotami…

Urban Vibes v Telegraphu

KDY: pátek 28. srpna od 16 hodin

KDE: atrium Telegraph Gallery, Jungmannova 3 v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

DJ Pavlo Chekay. Disco, hip hop, house, funk

Koncert Hradišťanu

KDY: sobota 29. srpna od 19 hodin

KDE: amfiteátr v Hlubočkách - Mariánském Údolí

ZA KOLIK: od 441 korun



Obec Hlubočky zve na unikátní open air koncert v amfiteátru kulturního domu Na Letním v Hlubočkách, Mariánském Údolí. V sobotu od 19 hodin zde vystoupí legendární skupina Hradišťan a Jiří Pavlica v rámci 15. ročníku festivalu Folk na Letním s kapelou. Vstupenky jsou k dostání na internetu na předprodejové síti www.ticketstream.cz a budou v prodeji v dostatečném počtu i přímo před koncertem v amfiteátru za stejnou cenu jako v předprodeji. V případě velmi špatného počasí se koncert uskuteční ve velkém sále kulturního domu v Mariánském Údolí.

Zpívající mísy na hradě

KDY: pátek 28. srpna od 20 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 100 korun



Hrad Šternberk zve na unikátní koncert nazvaný Zpívající mísy, který vypukne dnes od 20 hodin. Hudebník Pavel vytvoří pomocí prastarých nástrojů hudební obrazy, které vás vezmou do snového prostoru, kde neplatí čas a okolní svět přestává existovat. Naopak ožije vaše podvědomí, které vás odnese až tam, kam mu dovolíte jít.

Dva filmy na letňáku v Bohuňovicích

KDY: pátek 28. srpna od 20 hodin

KDE: hřiště u kulturního domu v Bohuňovicích

ZA KOLIK: zdarma



Letní kino v Bohuňovicích tentokrát potěší malé i velké diváky. Od 20 hodin se bude promítat dětský animovaný film Willy a kouzelná planeta. Od 21.30 se můžete těšit na českou letní novinku 3Bobule. Na místě bude rovněž od 18 hodin zajištěno bohaté občerstvení, o které se postará Sbor dobrovolných hasičů Trusovice. Těšit se můžete na dobroty z udírny, klobásy z grilu, párek v rohlíku, točené pivo a další.

Chinaski před Sklubem

KDY: pátek 28. srpna od 19 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 590 korun



Chinaski patří ke špičce naší domácí hudební scény už několik let a pořád se těší velké oblibě fanoušků. Kapelní sestava se párkrát obměnila, naposledy na začátku roku 2018, ale hlas Michala Malátného ji provází už od úplného počátku. Na kontě mají spoustu nesmrtelných hitů jako jsou například 1. signální, Drobná paralela nebo Klára. Přijďte to roztančit na oblíbené hity před olomoucký Sklub, už tento pátek od 19 hodin. Areál bude otevřen od 16 hodin.

Slizománie v OC Haná

KDY: pátek 28. srpna od 16 hodin

KDE: OC Haná v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Nejznámější slime laboratory konečně i v Olomouci! Zakončete prázdniny ve velkém stylu v OC Haná s Youtuberkou Terysou a nahlédněte do její kuchyně Megaslizouna. Po celou dobu bude otevřená speciální dílna, ve které si můžete Megaslizouna sami vyrobit. Čekají vás soutěže, proběhne autogramiáda, fotogramiáda a chybět nebude ani Evča ze Slizománie, která akci moderuje.

Křest extraligového dresu

KDY: pátek 28. srpna od 17 hodin

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Přjďte v pátek na olomoucké Horní náměstí, kde bude od 17 hodin představen nový dres HC Olomouc. V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na autogramiádu některých hráčů A-týmu a další body, které si připravili partneři akce. Čeká vás například 200 piv Radegast zcela zdarma či výhody od Caffe Opera.

Romantické letní kino

KDY: pátek 28. srpna od 20.30

KDE: letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Vášeň je síla, vůči které jsme bezmocní. Nenechte si ujít nostalgickou romanci o lásce, která vzplála v drsném prostředí novozélandské pustiny. Do nehostinného prostředí bělošských osadníků přijíždí z Anglie za novým mužem němá Ada s nemanželskou dcerkou Florou.

Přiváží s sebou milovaný klavír, bez nějž nemůže existovat. Zvláštní, uzavřená a oduševnělá žena se s obchodnickým manželem Stewartem neshodne. Postupně však podléhá jemnému nátlaku jiného muže, který odkoupil od Stewarta její nástroj.

Burza na bohuňovickém letišti

KDY: sobota 29. srpna od 6 hodin

KDE: letiště v Bohuňovicích

ZA KOLIK: návštěvníci 50 korun, prodejci 100 korun



Přijďte prodat vše, co vám doma překáží! Auto, moto, veteráni, zemědělská technika, starožitnosti, sběratelské předměty, knihy, nářadí a další. To vše tuto sobotu na letišti v Bohuňovicích. Burza potrvá do 13 hodin. Občerstvení je zajištěno.

Mineral-Expo

KDY: víkend 29.-30. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická Olomouc

ZA KOLIK: základní 70 korun



Navštivte výstavu Mineral-Expo, která vypukne už tuto sobotu v Olomouci. Kromě nabídky jednotlivých vystavovatelů bude akce spojena také se speciálním doprovodným programem pro děti Back to school. Malí návštěvníci se tak mohou těšit na rýžování zlata, hledání minerálů a granátů v písku a další zábavné aktivity. Během konání akce je zajištěno občerstvení a parkování u budovy nebo na přilehlých parkovištích.

Volejbalový turnaj pro Stellu

KDY: sobota 29. srpna od 10 hodin

KDE: hřiště ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: startovné 1000 korun/družstvo, ostatní vstupné dobrovolné



Zasportujte si a zároveň podpořte dobrou věc. Na hřišti ve Velké Bystřici odstartuje v sobotu od 10 hodin volejbalový turnaj. Přihlašovat se mohou 5členná smíšená družstva, zápis družstev proběhne od 9 hodin. Pro děti bude připraveno malování na obličej, dále se mohou těšit na pohádkové postavy či na výtvarnou dílničku. Zajištěno je rovněž bohaté občerstvení i doprovodná hudba. Veškerý výtěžek bude věnován Stelle, která má diagnostikovanou trisomii 9. chromozomu. Více se dočtete na stella127.webnode.cz.

Zakončení prázdnin s Kabát Tribute & Methyl

KDY: pátek 28. srpna od 19.30

KDE: klub Jack's Cowhouse v Daskabátě

ZA KOLIK: na místě 190 korun



Nepropásněte zakončení prázdnin se zábavou na letním parketu v Cowhousu v Daskabátě, které proběhne v pátek od 20 hodin. Zahrají kapely Kabát Tribute, Methyl Rock Cover Band, od půlnoci je na programu afterparty v klubu (rockotéka). Možnost campování a parkování v areálu Cowhousu zdarma. Zajištěno bude občerstvení z grilu a stylového baru Jack Daniel’s Akce je plánovaná jako open air, v případě nepřízně počasí se přesune na vnitřní podium v klubu.

Tattoo Action Haná

KDY: víkend 29.-30 srpna, vždy od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: jednodenní 200 korun, dvoudenní 300 korun



Milovníci tetování by si neměli nechat ujít akci Tattoo Action Haná. Připraveny jsou soutěže nejen v tetování, ale i doprovodný program v podobě sobotních a nedělních koncertů. Práci tatéra si budou moci vyzkoušet i děti.

Koncert i letní kino

KDY: pátek 28. srpna od 18 hodin

KDE: zahrada Městského klubu Uničov

ZA KOLIK: na místě 80 korun



Zahrada města Uničov nabídne v pátek parádní koncert i letní kino. Od 18 hodin tu zahraje kapela Good Grass, která vznikla v roce 2012 jako elektronické duo Dobré Trávy. Od 21 hodin se bude v zahradě promítat česká komedie Chlap na střídačku.

Výstava domácího zvířectva

KDY: sobota 29. srpna od 10 hodin, neděle 30. srpna od 8 hodin

KDE: areál chovatelů (ve Lhotě) ve Šternberku

ZA KOLIK: 30 korun



Český svaz chovatelů ZO Šternberk zve na tradiční výstavu králíků, drůbeže, holubů, exotů, terarijních a hospodářských zvířat. Oba dny je na programu kolo štěstí, v neděli od 15 hodin tombola o živá zvířata a spoustu dalších cen. Zajištěno je také bohaté občrstvení včetně kýty na rožni, pečených makrel a dalších dobrot.

Zakončení prázdnin v Březové

KDY: sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: hřiště v Březové

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Můžete se těšit na soutěže pro děti i dospělé, hasičskou pěnu, nebo se můžete nechat vyvést jeřábem až do výšky 40 m a spatřit krásy Hané z ptačí perspektivy. To vše nabídne akce Zakončení prázdnin v Březové. Chybět nebude ani občerstvení z udírny, makrely, opékané maso, pivo a limo.