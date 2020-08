Letní Flora Olomouc

KDY: sobota 22. srpna vždy 9-18 hodin, neděle 23. srpna 9-17 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: online 130 korun, na místě 160 korun

Letní etapa olomoucké Flory, letos na téma Zahrada za zdí. Podíváte se do tajů městských zahrádek, dvorků a zákoutí, k vidění bude také květinová expozice České dědictví UNESCO. Ta se inspiruje památkami zapsanými na světovém seznamu dědictví a současně bude připomínat 20. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice do tohoto seznamu.

Nouze nebude ani o bohatý doprovodný program včetně floristické show od předních floristů, odborných přednášek a hudebních vystoupení. Na místě budou připraveny také aktivity pro děti, Zaparkuj odpočinková zóna a samozřejmě dobré jídlo a pití.

Festival Řeka má duši

KDY: sobota 22. srpna od 15. hodin

KDE: přístaviště na Nových Sadech v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Pátý ročník půvabného festivalu pořádaný společností Plavby Olomouc zve na pestrý program u přístaviště na Nových Sadech.

Zahrají The Gardeners, Ptakustik, Terez Wrau a D.U.B. music, připraveny budou i degustační plavby do Středomoří, na děti čeká streetartový workshop a další atrakce. Můžete plout, poslouchat, jíst, pít, tancovat, nebo se jen tak kochat řekou.

Rock na fortu

KDY: pátek 21. srpna od 18. hodin

KDE: Fort Escot u Křelova (fort XX, bývalé Del Fuego)

ZA KOLIK: na místě 399 Kč

Společný letní koncert slovenských Rockinson Crusoe. olomoucké Katody Classic Rock Band a špičkového zpěváka kapely Nazareth - Carla Sentance v unikátních prostorách vojenské pevnosti. Večer plný rockové a bluesové hudby všech věhlasných interpretů. Na čepu Plznička a samozřejmě spousta dobrého jídla od restaurace Lobster.

Z pohádky do pohádky

KDY: sobota 22. srpna od 14 hodin

KDE: zámek Náměšť na Hané



Užijte si s dětmi prima pohádkovou sobotu. Na zámku v Náměšti na Hané se v pátek od 14 hodin koná akce Z pohádky do pohádky. Čekají vás oblíbené pohádkové prohlídky. Letos se můžete těšit na Sněhurku a sedm trpaslíků, Jezerní královnu, Šíleně smutnou princeznu a další. Nutná je však rezervace, a to buď na čísle 585 952 184 nebo na webu zámku.

Šťastný nový rok

KDY: pátek 21. srpna od 21 hodin

KDE: Amfiteátr KD Na Letním v Hlubočkách-Mariánském údolí

ZA KOLIK: základní 40 korun



Užijte si pěkný letní večer na letňáku v Hlubočkách. Předposlední srpnový pátek se tu bude od 21 hodin promítat česká romantická komedie Šťastný nový rok. Areál bude otevřen od 20.30, občerstvení je zajištěno. Za vstupenku zaplatíte 40 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Koncert Smrt královny

KDY: pátek 21. srpna

KDE: Freskový sál ZŠ Komenium v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít komorní koncert Dagmar Šaškové (mezzosoprán) a Jaroslava Tůmy (pianoforte), který se uskuteční v pátek od 19 hodin ve Freskovém sále ZŠ Komenium v Olomouci. Uslyšíte například fugy pro klavír od A. Rej-chy, skladby od L. van Beethovena, J. Kohouta nebo J. L. Dusíka. Koncert se koná v rámci Olomouckých barokních slavností.

Noc na Karlštejně

KDY: pátek 21. srpna od 21 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: 300 korun



Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc nastudoval divadelní verzi tohoto klenotu české kinematografie v režii Dagmar Hlubkové. Noc na Karlštejně, slavný český filmový muzikál, natočil režisér Zdeněk Podskalský v roce 1973 na námět stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického.

Noc v Matrixu

KDY: pátek 21. srpna od 20 hodin

KDE: kino Metropol Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun



Vezměte si červenou pilulku a následujte Vyvoleného do virtuální reality ovládané stroji. Máte jedinečnou možnost vidět kompletní sérii kultovního sci-fi na velkém plátně. Kino Metropol zve na Noc v Matrixu, promítat se bude Matrix (1999), Matrix reloaded (2003) a Matrix revolutions (2003) v celkové délce 7 hodin a 39 minut včetně dvou přestávek. Rezervace vyprší 7 dnů po jejím vytvoření.

Pohádkové promítání na hradě

KDY: pátek od 20 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 60 korun



Hrad Šternberk zve na dětské filmové promítání po širým nebem. Na programu je TOY STORY 4: Příběh hraček. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět. V případě nepříznivého počasí se promítání přesune do prostor Hodovního sálu.

Nemilanský gulášfest

KDY: sobota 22. srpna od 10 hodin

KDE: u sokolovny v Nemilanech



Užijte si první Nemilanský gulášfest, který vypukne tuto sobotu u místní sokolovny. Od 9 hodin bude probíhat prezentace, samotné vaření pak vypukne od 10 hodin. Celým dnem vás provede Jiří P., zajištěn je také hrad pro děti i bohatá tombola. Od 19 hodin to můžete rozjet na tanečním parketu se skupinou Parní Lucie.

Kytaroví velikáni v Daskabátě

KDY: pátek 21. srpna od 19 hodin

KDE: Jack's Cowhouse v Daskabátě

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Koncert kapel No Limit a Blues Power, které představí tvorbu světových kytarových velikánů, vypukne v pátek v Daskabátě. Zazní riffy a sóla známých kytaristů jako Jimmi Page, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Kenny Wayn Shepherd, John Mayer. Walter Trout, Roben Ford, Eric Clapton, B.B. King a další. Možnost stanování a parkování v areálu Cowhousu. Zajištěno je také občerstvení z grilu. Akce je plánovaná jako open air, v případě nepříznivého počasí se přesune na vnitřní podium v klubu.

Letňák v Pňovicích

KDY: pátek 21. srpna od 20.30

KDE: park v Pňovicích

ZA KOLIK: 20 korun



Obec Pňovice a Bulldogs Pňovice pořádají v pátek od 20.30 za příznivého počasí letní kino v pňovickém parku. Promítat se bude film Bourák v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Občerstvení je zajištěno.

Letní slavnosti v Samotiškách

KDY: sobota 22. srpna

KDE: Rychta v Samotiškách

ZA KOLIK: základní 120 korun, děti zdarma



Přijeďte se podívat na Letní slavnosti v Samotiškách, které od 15 hodin zahájí Guláš fest a kapela Wraní Woko, od 18 hodin je na proramu kácení Máje. Poté to na pódiu rozjede Leona Machálková nebo kapela Starý WeMenA.

Koniny

KDY: neděle 23. srpna od 10 hodin

KDE: Hanácké muzeum v Přírodě v Příkazech



Hanáckém muzeum zve na speciální program pro děti s názvem Koniny. Především malí návštěvníci se mohou těšit na jízdu na koni, lukostřelbu, výtvarnou dílnu, šermířské vystoupení, ukázku canisterapie (terapie pomocí vycvičených psů) nebo malování na obličej. Zábavný srpnový nedělní program v areálu hanáckého statku doplní loutkové představení Studia bez kliky a již tradiční hanácký řemeslný jarmark. K tanci i poslechu zahraje olomoucká hudební skupina Isbina.