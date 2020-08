Návrat do pevnosti

KDY: víkend 15.-16. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: vstupné zdarma v rámci vstupného do Pevnosti poznání

Interaktivní výstava s bohatým programem nejen pro děti, to vše nabídne víkendová akce Návrat do pevnosti. Těšit se můžete na fotokoutek, ochutnávky dobové kuchyně a také možnost vyzkoušet si dobovou kosmetiku související s hygienou – různé masti (Studený krém podle Galéna) nebo třeba sirup proti moru. Venku si budete moci vystřelit z dobové zbraně a navštívit speciální stanoviště zaměřené na dobovou módu - materiály, šití, vzhled, ale i symbolickou rovinu oděvu.

Uvidíte rovněž interaktivní výstavu Rekonstrukce Indiánských válek, na programu jsou také zajímavé přednášky či workshop Záhada olomoucké pevnosti, který vypukne v sobotu od 14 hodin.

Prohlídky s knihou na hradě Šternberk

KDY: neděle 16. srpna od 9 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 280 korun



Nedělní speciální prohlídka hradu Šternberk zahrnuje obě patra. Výklad bude speciálně doplněn o informace vztahující se ke knize Hrad Šternberk, kterou obdržíte v rámci vstupného zdarma. Mimo zážitku si odnesete i zajímavou knihu plnou informací o hradě. Vzhledem k omezené kapacitě (20 účastníků) je doporučená včasná rezervace na číslech 585 012 935, 725 718 059.

Show Kapitána Dema

KDY: pátek 14. srpna od 18 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 350 korun



Přijďte v pátek od 18 hodin na palouček před olomoucký Sklub a zažijte tu pravou show s Kapitánem Demem. Na koncertech vystupuje v trojčlenné sestavě jako Demo Crew, kde s ním působí ještě Givi Kross a ProGram, všichni ověnčeni zlatými řetězy a ve slunečních brýlích. Demo Crew nelze popsat, Demo Crew se musí zažít.

Vlastníci na letňáku v Bystřici

KDY: pátek 14. srpna od 21 hodin

KDE: amfiteátr ve Velké Bystřici



Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. V hlavních rolích se představí Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Jiří Lábus i Dagmar Havlová.

O5 a Radeček a Olympic zahrají ve Šternberku

KDY: pátek 14. srpna od 19 hodin

KDE: areál hradu Šternberk

ZA KOLIK: 490 korun



Užijte si dvojkoncert, který zakončí letošní ročník Šternberského kulturního léta pod hvězdami. V pátek to v areálu hradu Šternberk rozjedou od 19 hodin dvě české kapely – O5 a Radeček a Olympic. První jmenovaná se dostala do povědomí širší veřejnosti díky hitům Vloupám se či Praha. Olympic hraje více jak 45 let a stále sklízí úspěch.

Snímek Lola včetně diskuze na téma transgenderu

KDY: pátek 14. srpna od 20 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 140 korun



Rozplynutí životních snů spojí konzervativního otce a jeho svobodomyslnou dceru Lolu při snaze splnit poslední přání jejich milované matky a manželky. Podaří se jim znovu vybudovat vztah nebo je cesta nijak nepoznamená?



Drama Lola je druhým celovečerním snímkem belgického režiséra Laurenta Micheliho. Od svého uvedení v roce 2019 sklízí úspěch a uznání kritiků včetně nominace na Magritte Awards v sedmi kategoriích. Emocionální proměnu hrdinky ve filmu přesvědčivě ztvárnila začínající trans herečka Mya Bollaers, která byla za svůj výkon nominována na řadu filmových evropských cen a získala významnou cenu Magritte Award pro nejlepší herečku.

Páteční projekce bude doplněna diskuzí na na téma transgenderu. (kino Metropol)

O pračlovíčkovi

KDY: sobota 15. srpna od 10 hodin

KDE: Parkán Uměleckého centra Univerzity Palackého, Konvikt - Univerzitní ulice v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Čeká vás báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Nenechte si ujít nejoblíbenější pohádku olomouckého Divadla Tramtarie, která je vhodná pro děti od tří let.

Po pohádce je připraven bohatý doprovodný program včetně atrakcí, her, malování na obličej nebo žonglování.

Sobota s Přáteli

KDY: sobota 15. srpna od 11 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 150 korun



Přijďte si užít sobotu s přáteli a Přáteli do kina Metropol! Kavárna kina otevře od 9 hodin a připraví vám tématické snídaně a dezerty. Od 11 hodin v sále odstartuje výběr oblíbených epizod, které naleznete zde. Délka celého programu je 5 hodin a 24 minut včetně dvou přestávek. Rezervace nejsou možné. (kino Metropol)

Koncert Horkýže Slíže

KDY: sobota 15. srpna od 16 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 380 korun



Sobotní odpoledne před Skem bude patřit slovenské rockové kapele Horkýže Slíže, která za 28 let společného hraní nahrála jedenáct desek. Najdete na nich dnes už legendární pecky jako je například Malá žužu nebo Silný refrén. Přijďte si užít tyto hity a ještě mnohem víc na koncert před olomoucký Sklub!

Brass Avenue

KDY: sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: nádvoří Litovelské kavárny v Litovli

ZA KOLIK: v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun



Pražský dechový showband, který se svými covery světových hitů roztančí každého, to rozjede i na nádvoří Litovelské kavárny! Covery Michaela Jacksona, Red hot chilli peppers, Rickyho Martina, nebo Pulp fiction vás nenechají chladnými, nenechte si ujít tento parádní koncert. Připraven bude i venkovní a vnitřní bar s jídlem, pitím a dobrotami.

Kantáty J. S. Bacha

KDY: neděle 16. srpna od 15 hodin

KDE: Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Mnoho ze světských kantát Johanna Sebastiana Bacha se nedochovalo do dnešní doby. Každopádně právě podle světských kantát, které byly psány kromě němčiny také v italštině a v některých vystupují postavy z řecké mytologie, si můžeme udělat představu o tom, jak by asi vypadala opera z Bachovy dílny, kdyby nějakou napsal.

Lipské publikum, které od roku 1720 postrádalo vlastní operní dům, mohlo díky Bachovým „hudebním dramatům“ prožít něco z toho, co nabízela královská opera v Drážďanech. Zde ovšem podobnost s operou končí. Sborové věty Bachových světských kantát stejně jako árie i recitativy jsou mnohem propracovanější, než bylo zvykem u tehdejších operních partitur, ale jejich výraz, výpověď a účinek nejsou o nic slabší. Způsob, jakým Bach v kantátě 214 zvukomalebně vyjadřuje „řinčící kov“ svědčí o jedinečné fantazii, technické vytříbenosti a vysloveném smyslu pro efekt. (baroknislavnosti.cz)

Letní kino Bezva ženská na krku

KDY: pátek 14. srpna od 19 hodin

KDE: hřiště u Fojství na Svatém Kopečku u Olomouce

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si páteční promítání pod širým nebem na Svatém Kopečku. Těšit se můžete na českou komedii Bezva ženská na krku. Občerstvení i posezení budou zajištěné. Děti se mohou těšit na skákací hrad. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší.

Bubenická one-man show

KDY: pátek 14. srpna od 20 hodin

KDE: zahrada Městského klubu Uničov

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier vás zve na vystoupení svého bubenického one-man show projektu s názvem Drumming Syndrome. Představí speciální program rozdělený do dvou částí, ve kterých se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalové světové hity, spousty bubenických sól, filmové soundtracky, unplugged vložku i na odklony do dalších hudebních žánrů. Vysoká hráčská technika a zkušenosti z hraní např. s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP, nebo Gusem G.

a bubnování s tímto koncertem po celém světě dávají předpovídat výjimečnému hudebnímu zážitku.

Akustický víkend: skupina Slza

KDY: sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: zahrada Městského klubu Uničov

ZA KOLIK: v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun



Oblíbená česká popová skupina Slza vystoupí v zahradě uničovského městského klubu. Kapela klade důraz při svých vystoupeních na rockovější zvuk, živost, energii a uvolněnost. Užijte si parádní letní večer!

Letní varhanní koncert

KDY: sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: Chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

ZA KOLIK: 200 korun



Římskokatolická farnost Šternberk a Poslechové studio Morfeus zvou na letní varhanní koncert. Uslyšíte skladby autorů J. S. Bacha, J. L. Krebse, J. Rheinbergera, A. Knevela a R. Jonese., to vše v podání varhanistky Barbary Rosolové, absolventky JAMU v Brně, nyní působící v německém Hagenu.

Venkovské trhy

KDY: sobota 15. srpna od 7.30

KDE: Horní náměstí ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma



Srpnové letní trhy jsou tady! I tentokrát na vás čeká nabídka regionálních výrobků a výpěstků, v nabídce budou jako vždy i nějaké novinky. K poslechu tentokrát zahraje známá a oblíbená kapela Countrio z Hodonína.