Hanácké Woodstock a Bystřický pivní salon

KDY: sobota 1. srpna od 13 hodin

KDE: amfiteátr v Zámeckém parku ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: na místě 500 Kč

Jubilejní 10. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock v Zámeckém parku a amfiteátru ve Velké Bystřici je tady! Od 13 hodin to rozjede hned několik kapel jako jsou Sóma, Static Wave, Single Malt, Gaia Mesiah, Kurtizány z 25. Avenue, René Lacko / Jimi Hendrix revival, Jasná Páka a AC/DC Bon Scott Memorial Band.

A to není zdaleka všechno. Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) bude probíhat Bystřické pivní salón. V nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídlo a pochutiny, a to celé odpoledne až zhruba do půlnoci. Rockerům mladším 13 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma.

Bouzovský mumraj

KDY: víkend 1.-2. srpna, sobota 11-18.30, neděle 11-16

KDE: hrad Bouzov

ZA KOLIK: zdarma



Zažijte pohádkový víkend na hradě Bouzov. Kromě setkání s pohádkovými postavami se můžete těšit i na šermířská vystoupení nebo večerní divadlo. Pro děti bude v sobotu od 15 hodin připraven na nádvoří hradu maškarní karneval. Celodenní program před hradem vypukne v sobotu od 11 hodin do 18.30 a v neděli od 13 do 16 hodin a je zdarma. Nedělní odpoledne vám zpříjemní vystoupení šermířů a tanečnic. Chybět nebude ani historický jarmark, děti se mohou vydat na tajemnou pohádkovou stezku.

Šternberk cvičí pro Patrika

KDY: sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: malá tělocvična 3. ZŠ Náměstí Svobody ve Šternberku

ZA KOLIK: 100 Kč



Zapojte se do akce Šternberk cvičí pro Patrika! Přijďte si zacvičit už na třetí akci věnovanou čtyřletému Patrikovi, který bojuje se spinální svalovou atrofií. Čeká vás pořádné posilko s prvky Tae-bo. S sebou si vezměte podložku na cvičení a sportovní obuv. Výtěžek z akce poputuje na na transparentní účet nadace Kačenka dětem a bude použit na rehabilitaci. Dejte si pořádně do těla a zároveň podpořte dobrou věc.

Mini Beer Fest

KDY: pátek 31. července a sobota 1. srpna, oba dny od 10 hodin

KDE: Fun park Šantovka (venkovní parkoviště u Galerie Šantovka) v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít historicky první olomoucký miniBeerFest, který se koná ve FunParku Šantovka (areál vedle OC). Čeká vás desítka lokálních minipivovárků, velká stage s revival kapelami a k tomu grilované dobroty z bistra Maso v housce. Chybět nebude ani zábavný program včetně pivní štafety a soutěže o nejlepší pivo. V průběhu akce vystoupí kapely ZZ Top Revival, Lucie Revival, Smokie Revival, Kabát Revival nebo Pražský výběr Tribute.

Losers Cirque Company v Metropolu

KDY: pátek 31. července od 21 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 150 Kč



Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Jednou z nich je tanečně-akrobatická inscenace Vzduchem souboru Losers Cirque Company, která se bude odehrávat ve vypuštěném plaveckém bazénu, z jehož dna se budeme spolu s hlavním hrdinou snažit vzlétnout do oblak.

Představení Vzduchem vzniklo na motivy knihy Richarda Bacha „Jonathan Livingston Racek” o rackovi, který díky vášni pro let překonal své hranice, naučil se létat a tím inspiroval další racky v hejnu. Divák sleduje postavu, která našla radost a vášeň pro let. A právě vášeň jí dovoluje jít do všeho po hlavě a posouvat hranice. Zkouší nové techniky a objevuje, čeho je jeho tělo schopné, rozšiřuje si své obzory a překračuje svoje meze. Únavou usíná ve stoje, překonává zlomené křídlo a dokonce i smrt. Skáče a padá, znovu a znovu.

Vintage.Market.Olomouc

KDY: sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: Letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: 30 Kč



Zajděte si s přáteli na olomoucký blešák. Těšit se můžete na handmade výrobky, second-hand oblečky, upcycle kousky a swap koutek. Posilnit se můžete na místě kvalitní kávou a dobrotami od přerovské kavárny Nebe Počká. Již tradičně bude k dispozici i nabídka letňáckého baru a grilu. Atmosféru podpoří fajn muzika.

Africké trhy

KDY: neděle 2. srpna od 9 hodin

KDE: Letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Navštivte Africké trhy přesunuté z 18. července. Přijďte nakoupit a ochutnat čerstvé ovoce z Afriky jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Chybět nebude ani sušené ovoce (mango, papája), dálkami vonící koření ze Zanzibaru nebo extra kvalitní káva, čaj, marmelády či ovocné tyčinky.

Hudebně zábavný pořad Hanky Křížkové

KDY: sobota 1. srpna od 19 hodin

KDE: kino ve Štěpánově

ZA KOLIK: 200 Kč



Užijte si sobotní večer ve štěpánovském kině, kde bude od 19 hodin postaráno o zábavu i dobrou muziku. Uskuteční se tu totiž hudebně zábavný pořad Jak voní štěstí v podání Hanky Křížkové a Jiřího Zbořila.

Odpoledne pro děti a večerní stanovačka

KDY: sobota 1. srpna od 13 hodin

KDE: hřiště v Hlásnici

ZA KOLIK: zdarma



Parádní odpoledne pro rodiče s dětmi připravili hasiči z Hlásnice. Od 13 hodin proběhne workshop první pomoci, od 17 hodin pak odstartují hry pro děti včetně opékání špekáčků a stanování. Ochutnat můžete také pečené makrely nebo maso z grilu.

Žně v Hanáckém muzeu

KDY: sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech

ZA KOLIK: základní 60 Kč, snížené 40 Kč



Hanácké muzeum v Příkazech zve na žně, které začnou zítra od 10 hodin. Dospělí i děti se nejen dozví něco z historie sklizně a výmlatu obilí, ale sami si budou moci vyzkoušet sečení luňákem, vázání do snopů, stavění panáků či mlácení cepy v jedinečném prostředí hanáckého statku. Nebudou chybět ani ukázky dobových zemědělských strojů včetně historické mlátičky. Nejen prací je však člověk živ, takže v průběhu celého sobotního dne jistě oceníte ochutnávky tradičních krajových specialit.

Chlap na střídačku v letním kině v Bohuňovicích

KDY: pátek 31. července od 21 hodin

KDE: trusovické hřiště v Bohuňovicích

ZA KOLIK: zdarma



Na trusovickém hřišti v Bohuňovicích se bude promítat česká komedie Chlap na střídačku. Film začne od 21 hodin. Od 18 hodin se bude prodávat občerstvení. Těšit se můžete na zvěřinový guláš, točené pivo a další specility, které pro vás připravilo Honební společenstvo Bohuňovice.