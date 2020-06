Burger street festival Olomouc

KDY: pátek 19. června až neděle 21. června, vždy od 10 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Profesionálně připravené burgery a další lahůdky z grilu můžete ochutnat na dalším ročníku oblíbeného Burger street festivalu Olomouc. Od pátečních 10 hodin provoní prostory u olomoucké Galerie Šantovka burgery vegetariánské, pálivé i speciální s lanýži. Chybět nebudou ani domácí limonády či zmrzlina. Festival můžete navštívit také o víkendu.

Štafeta na vozíku

KDY: pátek 19. června od 10 hodin

KDE: Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Osmý ročník kultovní Olomoucké štafety na vozíku, která se letos zaměří na rodiny s dětmi a ponese podtitul SuperŠtafeta je tady! Těšit se můžete nejen na sportovní vyžití, ale také na filmové superhrdiny, hvězdy SuperStar Mikuláše Hrbáčka a Martina Šafaříka, zpěváka Saliha Hadziabdice, fotokoutek, šermířskou arénu nebo autogramiádu hokejistů HC Olomouc.

Selské trhy

KDY: pátek 19. června od 13 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Selské trhy jsou opět tady! Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny a maso, džemy a marmelády nebo kuchyňské bylinky a koření, to vše od lokálních pěstitelů a regionálních výrobců. Trhy se uskuteční i následující pátky, a to až do 26. června.

Divadelní hra Když se zhasne

KDY: pátek 19. června od 19 hodin

KDE: areál Korunní pevnůstky, Olomouc

ZA KOLIK: 300 korun



Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. A co teprve vánoční večírek, na který přichází k Trevorovi a Nině jejich přátelé Imelda a Artur. Mrazivá komedii v podání Moravského divadla Olomouc začne v pátek od 19 hodin.

Zaparkuj X FM

KDY: pátek 19. června od 16 hodin

KDE: Umělecké centrum UP, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Ve spolupráci s festivalem Michalský výpad, klubem Vertigo a Air Force Production vznikl dvoudenní minifestival v areálu parkánu Konviktu. Těšit se můžete na divadelní šapitó a představení, dýdžeje, elektronické duo Bratři nebo projekci kultovního Matrixu. V rámci bohatého doprovodného programu nebude chybět žonglování, slackline, občerstvení nebo výtvarná zóna.

Blublinové víkendy

KDY: víkend 20.-21. června od 11 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si spoustu zábavy s bublinkama! Přijďte si vyrobit vlastní bublifuk nebo získat recept na domácí dezinfekci. O opravdu velké bubliny se postarají zkušení chemici. Za pěkného počasí ochutnáte i dusíkovou zmrzlinu. Pro tvorbu bublifuků si s sebou vezměte malé PET lahve a zavařovací sklenice.

Monkey Business u Ska

KDY: sobota 20. června od 16 hodin

KDE: palouček u Sklubu, Olomouc

ZA KOLIK: 550 korun



Monkey Business. Na československé hudební scéně už mají dost dlouho právoplatně zasloužené místo na výsluní, takže je asi není nutné nějak zdlouhavě představovat - nicméně pokud se najde někdo, kdo s nimi stále ještě neměl dočinění. Jejich hudba je dokonalou směsicí funku a popu, která je podtržená skvělými hlasy Matěje Rupperta a Terezy Černochové.

Benefiční koncert Rytmy naděje

KDY: sobota 20. června od 18 hodin

KDE: kino Družba, Uničov

ZA KOLIK: minimálně 200 korun



Benefiční koncert bubeníků Jumping Drums na pomoc obcím na Olomoucku, postiženým bleskovou povodní. Bubenická kapela Jumping Drums ve spolupráci s Městským úřadem Uničov připravili charitativní koncert s názvem Rytmy naděje. Celý výtěžek bude věnován na pomoc obcím zaplaveným bleskovou povodní.

Láska za koronu

KDY: neděle 21. června od 19 hodin

KDE: areál Korunní pevnůstky, Olomouc

ZA KOLIK: 280 korun



Užijte si nedělní večer na olomoucké Korunní pevnůstce. Od 19 hodin vám tu Divadlo Tramtarie zahraje novou romantickou komedii z doby koronavirové - Láska za koronu. Hra s nadhledem, humorem i laskavostí vypráví příběhy lidí, jako jsme my, žijící v této nelehké době. Ústředními hrdiny je tak například zaměstnankyně cestovky, herečka, učitel vedoucí svoji hodinu přes internet, písničkář skládající své songy v karanténě či policista trpělivě aplikující neustále se proměňující nařízení. Ačkoliv se na počátku příběhu nikdo z hrdinů nenachází v nějaké snadné životní situaci, nakonec se vše v dobré obrátí.

Kostýmované prohlídky muzea vězeňství

KDY: sobota 20. června od 14 hodin

KDE: šatlava, muzeum vězeňství, Uničov

ZA KOLIK: 20 korun



Uničovské muzeum vězeňství si pro vás tuto sobotu připravilo zajímavý program nazvaný O tej velkej vojně. Těšit se můžete na komentované kostýmované prohlídky muzea, od 15 hodin na besedu o vývoji vojenského opevnění dále i na projekci filmových dokumentů z první světové války. Součástí bude výtvarná dílna, navštívit můžete také vzduchovkovou střelnici.