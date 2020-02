Valentýnský flerjarmark

KDY: pátek a víkend, vždy od 9 hodin

KDE: OC Haná, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Vypravte se na Valentýnský flerjarmark, který nabídne ruční výrobky od prodejců z různých koutů Moravy a Čech. Chybět nebudou originální šperky, brože, oblečení, háčkované a pletené doplňky, papírová přání, hedvábné šály, kvásková kuchařka, svíčky, mýdla, kabelky a tašky, výrobky z fima, patchwork, hračky, keramika a mnoho dalšího. Děti se mohou těšit na kreativní dílničky. Akce se uskuteční v OC Haná Olomouc, v pátek a o víkendu vždy od 9 hodin.

Láska je věda

KDY: pátek a víkend, vždy od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: základní 125 korun



Vypravte se o víkendu do olomoucké Pevnosti poznání, kde se můžete zúčastnit tematického programu Láska je věda. Čeká vás výroba zamilovaných lektvarů, pozorování hvězd v planetáriu, představení svatebních rituálů z nejrůznějších koutů světa a mnoho dalšího.





Čokoládový festival

KDY: pátek od 14 hodin, víkend od 10 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



V rámci akce Čokoládový festival se můžete těšit na výstavu historie čokolády, vaření s čokoládou, stánkový prodej, degustaci, na vystoupení i soutěže. Už tento víkend v Galerii Šantovka v Olomouci.

Koncert pro dvoje housle

KDY: neděle od 18 hodin

KDE: základní umělecká škola, Bohuňovice

ZA KOLIK: 40 korun



Užijte si nedělní podvečer na koncertě vážné hudby v Bohuňovicích. V místní základní umělecké škole vystoupí od 18 hodin houslisté Alžběta a Leoš Čepičtí, kteří zahrají skladby světových skladatelů. V průběhu hodinového programu uslyšíte hudební díla od G. F. Händela, G. P. Telemanna, J. S. Bacha nebo N. Paganiniho.





Kam vyrazit příští víkend?

Hvězda Stardance v Olomouci

KDY: sobota 22. února od 15 hodin

KDE: taneční sál Stupkova, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nezmeškejte slavnostní otevření nového tanečního sálu Klubu sportovního tance Quick Olomouc. Těšit se můžete na program s Honzou Onderem, taneční vystoupení Klubu sportovního tance Quick Olomouc i na welcome drink včetně drobného občerstvení. Pro děti jsou připravené zajímavé ceny.

Olomoucké kostkování

KDY: sobota 22. února od 10 hodin, neděle 23. února od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

ZA KOLIK: základní 90 korun, rodinné 300 korun (2+2 ), děti do dvou let zdarma



Kostka všude, kam se podíváš. Přesně tak to bude vypadat v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci. Koná se tu totiž 3. ročník největší herní lego akce pro celou rodinu. Těšit se můžete na více než 40 herních a stavěcích stanovit, výstavu Lego modelů nejzkušenějších stavitelů z celé ČR, soutěže o Lego ceny, workshopy a autorské komentované prohlídky nejzajímavějších modelů výstavy. Chybět nebude ani prodejna s oblíbenými kostkami či občerstvení. K dispozici bude také šatna.