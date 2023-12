Víkendové Tipy Deníku, a tentokrát vánoční, jsou tu! Každý týden pro vás připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Vánoční koupel na plumlovské přehradě 2022 | Video: Vysloužil Zdeněk

OLOMOUCKO

Adventní finále na Olodvorku

KDY: pátek 22.12., 18:00

KDE: Olodvorek, Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Poslední koncert ve vánočně nazdobeném prostoru Olodvorku s unikátní atmosférou a Olopunčem. Na podiu to rozjede kapela D.U.B. music, přinášející „tajfun energie, vášně a lásky k hudbě“.

Adventní čas na OlodvorkuZdroj: Petr Pelíšek

Rozloučení v Leťňáku

KDY: pátek 22.12., 18:00

KDE: Letní kino, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: S letos premiérovým vánočním programem se v pátek rozloučí i další nevšední prostor v Olomouci. V Letňáku od 18 hodin zahrají Naked In The Ocean - nedávno utvořené studentské indie duo s rozsáhlou škálou známých písní, se kterou cestuje světem. Duo se skládá ze zpěvačky a pianistky Elisy Sofie Opletalové a multi-instrumentalisty Jakuba Mečkovského. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Vánoční trhy v Olomouci

KDY: pátek 22. a sobota 23.12.

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Letos poslední hudební vystoupení jsou na pátek a sobotu připraveny na Vánočních trzích v centru Olomouce. V pátek se od 17 hodin představí se svou One man show Lukáš Mareček, od 19 hodin pak adventní náměstí rozezní tvrdý rock v podání olomoucké metalové party Hazydecay.

V sobotu je od 15 hodin na programu gastroshow - smaženého nakládaného kapra bude vařit šéfkuchař restaurace Perk Šumperk Jan Malý. Od 17 hodin letošní koncerty u Trojice uzavřou olomoučtí The Chickens Revival servírující mimo jiné pecky šedesátých a sedmdesátých let.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Bílek

Živý betlém na Sv. Kopečku

KDY: pondělí 25.12., 16:30

KDE: bazilika na Sv. Kopečku u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Živý betlém na poutním místě, hraný příběh Ježíšova narození bude k vidění v ambitech za bazilikou. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Hesová

Vánoční večery v zoo

KDY: pondělí 25.12. - 30.12.

KDE: Zoo Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 110 Kč, děti do 15 let 80 kč

PROČ PŘIJÍT: Klid, pohoda, vánoční výzdoba, teplý punč – prostě úplně jiná zoo než v létě. Venku chladno, ale v pavilonech příjemně vytopeno. A zvířata? Řada z nich je mnohem aktivnější než za letního horka. Komentované prohlídky jsou odměnou pro ty, kteří vydrží až do odpoledne. Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu v 16:00 a 18:00 hodin. Na prohlídku s průvodcem není nutná registrace.

PROSTĚJOVSKO

Adventní večer v Muzeu kočárů

KDY: pátek 22. prosince, od 17 hodin

KDE: Muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 300 korun, nutná rezervace

PROČ PŘIJÍT: Elektrizující atmosféra lampami osvětleného Muzea historických kočárů nabídne všem návštěvníkům nevšední zážitek. Zvláště ve spojení s koncertním vystoupením známého písničkáře a karikaturisty Mirka Kemela i s kapelou. Vstupenky je nutné vzhledem k omezené kapacitě rezervovat předem. V předprodeji lze zakoupit přímo v Muzeu kočárů, prostějovském květinářství Magnolie nebo u paní Procházkové v Olomouci i Prostějově na tf: 724 652 070.

Vánoční koupel

KDY: neděle 24. prosince, od 12 hodin

KDE: Pláž U Vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 40. ročník populární akce – Vánoční koupel, chystají zimní plavci z oddílu DZP Haná Prostějov. Letošním místem konání je jako obvykle Plumlovská přehrada, premiérově ale na pláži U Vrbiček. Sraz otužilců a odvážlivců, kteří se chtějí smočit v ledové přehradní vodě je stanoven na 11 hodin. Oficiální vstup do nádrže je v pravé poledne. Každoročně se akce účastní okolo stovky otužilců, které povzbuzují tisíce diváků. Více než stovka otužilců za přihlížení více než tisícovky lidí se vnořilo na Štědrý den do vod plumlovské přehrady. 24.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vánoční jízda

KDY: pondělí 25. prosince, od 18 hodin

KDE: Plumlovská, Masarykovo náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úchvatná podívaná v podobě stovek vánočně nazdobených a svítících vozidel v ulicích Prostějova. Vánoční jízdu, ve které jezdí osobní i nákladní automobily, traktory a další dopravní prostředky, sledují každoročně davy lidí. Sraz všech účastníků je v 18 hodin na parkovišti u supermarketu Albert v Plumlovské ulici. Následně mezi 18.30 a 19 hodinou vyrazí kolona směr náměstí T. G. Masaryka, kde se po zhruba čtvrthodinové pauze rozjede na parkoviště u Kauflandu v Konečné ulici. I tam budou mít diváci možnost si nazdobená vozidla prohlédnout.

Stovky nasvícených automobilů všech velikostí projížděly centrem Prostějova při letošní Vánoční jízdě. 25.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Kluziště Prostějov

KDY: pátek 22. až úterý 26. prosince, od 9 do 21 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená kratochvíle dětí i rodičů bude v provozu i přes vánoční svátky. Denní provoz kluziště je od 9 do 21 hodin a vstup je zdarma. Zkrácená otevírací doba je pouze o Štědrém dnu, kdy se kluziště uzavírá v 16 hodin. Pro ty, co nemají vlastní brusle funguje půjčovna. Půjčovné je 50 korun a 500 korun je vratná záloha.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vánoce v Přerově: Reflexy i Legendy se vrací

KDY: od pátku 22. do neděle 24. prosince

KDE: náměstí TGM, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční program na náměstí TGM v Přerově pokračuje. V pátek se od 16 hodin představí žáci ZUŠ Přerov a v 19 hodin vystoupí kapela Reflexy. V sobotu bude od 17 hodin patřit pódium olomoucké skupině La Boujeau, která má ve svém repertoáru chansony, swingovou i jazzovou muziku. V sedm večer se můžete těšit na Legendy se vrací. Na Štědrý den na náměstí zahraje od 10.30 hodin skupina Re-Vox a ve 12 hodin zde zazní Věžní hudba.

Reflexy.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Vánoce v Hranicích: Fleret a ohňová show

KDY: pátek 22. prosince od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohatý kulturní adventní program Vánoce v Hranicích, které připravila Městská kulturní zařízení, vyvrcholí v pátek. Těšit se můžete na věhlasnou folk-rockovou kapelu Fleret, která zakončí vánoční trhy v Hranicích. Poté dorazí andělé na chůdách a s ohňovou show vystoupí skupina The Cube. Fleret.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Vánoční koncert HDPS a hostů

KDY: pátek 22. prosince od 19 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již tradiční Vánoční koncert Hranického dětského pěveckého sboru a hostů se uskuteční v pátek 22. prosince od 19 hodin v kostele Stětí svatého Jana Křtitele na Masarykově náměstí.

Hranický dětský pěvecký sbor.Zdroj: se souhlasem Petry Šeinerové

Vánoční koledy

KDY: neděle 24. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, další místa, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční koledy hudebního souboru Michala Valenty zazní v neděli 24. prosince ve 12.15 hodin na Rybářích, ve 13 hodin u Kostelíčka, v 15 hodin na městské hřbitově, v 16 hodin na Masarykově náměstí a v 16.45 na sídlišti kpt. Jaroše.

V samotný Štědrý den se uskuteční také Štědrovečerní muzicírování s žesťovým kvintetem Hraničáci pod vedením Tomáše Landsmanna. Zahájeno bude v 14.45 na Masarykově náměstí, pokračovat bude v 15.15 hodin U Kostelíčka, v 16 hodin na Městském hřbitově a v 16.30 bude zakončeno u Domova seniorů v Hranicích.

Sváteční krmení koní

KDY: neděle 24. prosince od 9 do 12 hodin

KDE: areál SŠ zemědělské, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční krmení koní na Štědrý den se opět uskuteční v areálu Střední školy zemědělské v Přerově. Lidé jim mohou přinést jablka, mrkev nebo suchý chléb. Součástí sváteční výzdoby je slaměný betlém a nazdobený je vánoční stromeček. Akce se koná už více jak dvacet let.

Přerované se vydali ve štědrodenním dopoledni krmit zvířata na zemědělskou školu. 24.12. 2022Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

Vánoční koncert Elišky Novákové

KDY: neděle 24. prosince od 10 hodin

KDE: Parkoviště u kina Hvězda, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert Elišky Novákové a skupiny Black Rose pokračuje v tradici Pavla Nováka. Na Štědrý den zazní vánoční písničky z alba Vánoce, koledy a největší hity Pavla Nováka staršího a mladšího. Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Vánoční koncert Moravské Veselky

KDY: pondělí 25. prosince ve 14 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert Moravské Veselky se uskuteční v kostelu Stětí svatého Jana Křtitele v pondělí 25. prosince. Místo působení a sídlo dechové hudby Moravská Veselka je v Sušicích u Přerova. Za 30 let své existence si získala v povědomí příznivců dechové hudby své pevné místo. Vystupuje pravidelně nejen v bližším i vzdálenějším okolí svého působiště, ale absolvovala také řadu zahraničích zájezdů, natočila devět zvukových nosičů, tři obrazové nosiče a mohli jste se s ní setkat i na vlnách veřejnoprávních i komerčních mediálních subjektů. Pravidelně také pořádá vánoční koncerty, při jejichž realizaci spolupracuje s dirigenty Antonínem Hudečkem a nyní s Miroslavem Smrčkou z Hranic.

Vánoční koncert

KDY: úterý 26. prosince od 16 hodin

KDE: kostel svatého Vavřince, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Vokál se chystá na Štěpána v kostele svatého Vavřince. V pořadu zazní duchovní skladby i vánoční koledy.

Rockové Vánoce

KDY: úterý 26. prosince od 18 hodin

KDE: Restaurace Pivovar, Přerov.

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Zažijte Rockové Vánoce 2023! V přerovské restauraci Pivovar vystoupí Spocená uklízečka, THP, Aby Bylo Yasno.

Přerovská kapela Aby Bylo Yasno.Zdroj: archiv kapely Aby Bylo Yasno

Štěpánská Rockotéka

KDY: úterý 26. prosince od 19.30 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Štěpánskou Rockotéku můžete na Štěpána vyrazit na Loděnici Hranice. Čekají na vás ty největší rockové pecky v podání Martina Kapplera a Zbyňka Rýpara.

ŠUMPERSKO a JESENICKO

Pavel Šporcl - Vánoce na modrých houslích

KDY: pátek 22. prosince od 17:00

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník

ZA KOLIK: předprodej 390 - 550 Kč, v den konání 440 - 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Úspěšný a oceněný vánoční program Vánoce na Modrých houslích Pavla Šporcla navazuje na stejnojmenné album, které houslista v roce 2017 natočil s proslulou Královskou liverpoolskou filharmonií pro hudební vydavatelství Universal Music. Nahrávka se během pouhého jednoho měsíce dostala do žebříčku TOP 10 mezi všemi žánry a získala Platinovou desku za prodej. Na album navazovala houslistova dvě velmi úspěšná turné: Vánoce na modrých houslích (2017 – 13 000 posluchačů, 2018 v komorní verzi – 10 000 posluchačů). Hostem programu je herečka a zpěvačka Bára Kodetová, která přednese slavné šansony i vánoční písně.

Pavel Šporcl.Zdroj: Deník/Jiří Macek