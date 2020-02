Trampolínové centrum Jump Family

Trampolínové centrum Jump Family je největší adrenalinové hřiště v širokém okolí. Nabízí více než 1300 m2 vzájemně propojených trampolín a trampolínových atrakcí pro děti i dospělé od 4 let do 99 let.

Jump Family v OC City v Olomouci. | Foto: web OC City Olomouc

KDY: otevřeno denně včetně svátků od 9 do 21 hodin

KDE: OC City, Olomouc

ZA KOLIK: základní 199 korun A co vás v aréně Jump Family čeká? Vyzkoušíte si, jaké to je zasáhnout basketbalový koš v jediném skoku. Zdoláte čtyřmetrovou horolezeckou stěnu, na které se nemusíte bát ani případného pádu - o vaše hladké přistání se postará bazén plný měkkých molitanových kostek. Pro milovníky pouťové zábavy je tu kolotoč, zvaný zametač, který prověří váš postřeh a obratnost. S kamarádem můžete poměřit síly v bitvě na kladině nebo s celou partou ve vybíjené na trampolínách. Aby to byla ta správná jízda, určitě vyzkoušejte i naši obří skluzavku. Prohlédněte si všechny atrakce na webu https://www.jumpfamily.cz/olomouc/ a přijďte je vyzkoušet na vlastní kůži! (web OC City, Olomouc)

Autor: Adéla Faltysová