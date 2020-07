KDY: do pondělí 31. srpna

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

K vidění bude 26 panelů, na nichž jsou zachyceny slavné i méně známé myšlenky z Havlových projevů a dalších textů. Ty budou doplněny fotografiemi. Výstavu můžete navštívit do konce srpna, během pracovních dnů vždy od 9 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 18 hodin.