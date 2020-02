KDY: úterý od 19 hodin

KDE: kulturní dům, Šternberk

ZA KOLIK: základní vstupné 430 korun

Zajděte si dnes do kulturního domu ve Šternberku na představení Stvoření světa – bez cenzury, komedii o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy. Myslíte si, že Eva skutečně vznikla z Adamova žebra? A jak to vlastně bylo s posvátným jablkem? Hra, která slibuje pořádnou dávku humoru, začne dnes od 19 hodin.