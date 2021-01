KDY: čtvrtek od 18 hodin

KDE: facebook galerie Telegraph

Prvním hostem tohoto roku je Marek Novotný, zakladatel jedinečného smarthotelu Nezvalova Archa. Co dělá, když zrovna nepodniká? A co má společného prodej realit a pravoslavná teologie? To vše na vás čeká v zajímavém rozhovoru.