KDY: čtvrtek od 14 hodin

KDE: Divadlo na cucky, Jazz Tibet Club

Mezigenerační festival OLD’s COOL se již počtvrté vrací do Olomouce, kde 13. února ukáže, že věk nehraje roli. Společnost Elpida si přichystala českou premiéru Mezigenerátoru, kvízu týmů složených lidmi všech věkových kategorií, kteří budou odpovídat na otázky z různých tematických okruhů.

Sbor Elpida s Václavem Havelkou zde zahájí svou letošní šňůru koncertů, na kterých oslavují deset let spolupráce. Repertoár obsahuje autorské písně Václava Havelky doplněné o covery známých světových skladeb (The Beatles – Don’t Let Me Down, Mavis Stamples – You‘ re not alone a další)

V Divadle na cucky se bude konat od 15. 1. do 22. 2. 2020 výstava Matka a dcera, kterou Elpida připravila ve spolupráci s fotografkou Bet Orten a stylistkou Veronikou Ruppert. Obě zmiňované dámy doprovodí výstavu 13. února od 17 hodin komentovanou prohlídkou. Do projektu se zapojilo 18 žen, mezi nimi například herečky Eva Holubová, Lenka Krobotová či Jenovéfa Boková a zobrazuje komplikované mezigenerační vztahy.

Jako obvykle doplní festival také oblíbený pletací workshop Hladce obrace, kde se zkušené pletařky z projektu Ponožky od babičky pokusí za pomoci místních nadšenců oplést město a začátečníkům předat své zkušenosti.

Harmonogram OLD's COOL Olomouc 2020

14.00-17.00 | Hladce obrace aneb Pleteme Olomouc | Divadlo na cucky

17.00-17.30 | Výstava Matka a dcera: komentovaná prohlídka | Divadlo na cucky

17.30-18.30 | Divadelní představení Kráva v teleti | Divadlo na cucky

19.00 | Mezigenerátor | Jazz Tibet Club

20.45 | Koncert Václav Havelka & sbor Elpida | Jazz Tibet Club