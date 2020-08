KDY: pátek od 19 hodin

KDE: areál hradu Šternberk

ZA KOLIK: 490 korun

Zítra to v areálu hradu Šternberk rozjedou od 19 hodin dvě české kapely – O5 a Radeček a Olympic. První jmenovaná se dostala do povědomí širší veřejnosti díky hitům Vloupám se či Praha. Olympic hraje více jak 45 let a stále sklízí úspěch.