KDY: úterý od 18 hodin

KDE: na facebooku

Mladá písničkářka z Prahy patří mezi novou generaci na scéně českého popu. Sedmnáctiletá Amelie již za poslední rok a půl stihla vydat několik singlů a v červnu minulého roku jí dokonce vyšlo EP s názvem It was nice to meet you.