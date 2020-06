KDY: do neděle 21. června

KDE: infocentrum, Šternberk

ZA KOLIK: zdarma

Informační cen-rum ve Šternberku zve na výstavu fotografií Moniky Kupcové. Fotografie vám představí různé tváře Anglie a vyvrátí předsudky, které jste o této zemi měli. Navštivte výstavu s příhodným názvem Anglie není jen mlha a déšť. Fotky budou ke zhlédnutí do neděle 21. června, ve všední dny od 9 do 17 hodin, o víkendu od 10 hodin do 16.30.