KDY: úterý od 16.30

KDE: informační centrum, Šternberk

ZA KOLIK: zdarma

V prostorách informačního centra ve Šternberku se dnes od 16.30 uskuteční vernisáž výstavy výtvarníka Petra Kaňáka. Přijďte se podívat na umělcovu originální tvorbu v podobě obrazů a atypických plastik. Výstava bude dále přístupná od středy 8. ledna každý všední den od 8 do 16 hodin, a to celý měsíc do pátku 7. února.