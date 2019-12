KDY: úterý od 18.30

KDE: aule přírodovědcké fakulty, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se s cestovatelem Markem Kovářem na výlet do Mexika. Podíváte se do největšího města světa Ciudad de México, k olméckým, toltéckým, aztéckým a mayským památkám či do rozmanité přírody státu Chiapas. Přednáška se uskuteční dnes od 18.30 v aule přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.