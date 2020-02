KDY: úterý od 17 hodin

KDE: vědecká knihovna, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Podívejte se spolu s cestovatelem Vladimírem Lemberkem do Grónska, největšího ostrova na Zemi. S batohem na zádech ujdete 200 kilometrů od mořského pobřeží až na kontinentální ledovec. S domorodými Eskymáky vyrazíte na lov tuleňů a sobů, podíváte se taky do jejich stanu i do domu. Přednáška se uskuteční od 17 hodin ve Vědecké knihovně v Olomouci.