KDY: úterý od 17 hodin

KDE: Rodinné centrum Olivy, Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun

Co je to syndrom ADHD a s čím bývá v současnosti nejčastěji zaměňován? To vše se dozvíte na přednášce s klinickou psycholožkou Leonou Jochmannovou z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dozvíte se také, jaké jsou typické projevy ADHD v určitém věku. Přednáška proběhne zítra od 17 hodin v Rodinném centru Olivy.