KDY: středa od 17 hodin

KDE: vědecká knihovna, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Katastrofě jaderné elektrárny v Černobylu bude věnována středeční přednáška ve Vědecké knihovně v Olomouci. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a jaké jsou příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo si vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. To vše se dozvíte od 17 hodin na přednášce Tomáše Kubeše.