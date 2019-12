KDY: středa od 14 hodin

KDE: vila Primavesi, Olomouc

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

Nenechte si ujít prohlídku slavné olomoucké vily Primavesi a poslechněte si zajímavosti z její historie.V rámci komentované prohlídky se podíváte do haly, zrestaurované jídelny nebo do pokoje pána a paní. Podívat se můžete také do zahrady až ke středověké hradní věži. Prohlídky začínají každou hodinu od 14 hodin.