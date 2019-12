KDY: pondělí od 20 hodin

KDE: kino Metropol, Olomouc

ZA KOLIK: 130 korun

Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami.