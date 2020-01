KDY: pondělí od 20 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Nezmeškejte další vystoupení z cyklu Listování Lukáše Hejlíka. Tentokrát s autorkou Markétou Lukáškovou, a to z knihy Losos v kaluži. Ta vypráví o cynické Báře, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na svůj účet a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička. Představení vypukne dnes od 20 hodin v Divadle na Šantovce.