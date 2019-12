Tip na neděli 15. prosince: Koncert v Bohuňovicích

Přijeďte do Bohuňovic za krásnou hudbou i zpěvem koled. Bude to stát za to.

KDY: neděle od 16 hodin

KDE: Základní umělecká škola, Bohuňovice

ZA KOLIK: 40 korun Na adventním koncertu v Bohuňovicích vystoupí smyčcové trio pedagogů kroměřížské konzervatoře. Zazní skladby F. Schuberta, L. v. Beethovena, J. Masseneta i výběr českých a moravských koled. Užijte si předvánoční čas ve společnosti krásné hudby.

Autor: Adéla Faltysová