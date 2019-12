Tip na čtvrtek 5. prosince: Slet čertů, mikulášů a andělů

Na litovelském náměstí Přemysla Otakara se to bude dnes od 15.30 hemžit mikuláši, čerty i anděly. Bude se tu totiž konat soutěž o nejhezčí masku, jejíž vyhlášení proběhne od 16.15. Slet bude doplněn pestrým programem včetně ohňové show, andělských her či koncertu kapely Reflexy. Od 16 do 18 hodin budou také probíhat vánoční prohlídky radniční věže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

KDY: čtvrtek od 15.30

KDE: náměstí Přemysla Otakara, Litovel

Autor: Adéla Faltysová