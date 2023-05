Miss OK 2023 zná vítězku. Nejhezčí středoškolačkou je žákyně z Hradce Králové

Studentka Střední zdravotnické školy v Hradci Králové Alžběta Křížová se stala absolutní vítězkou prestižní soutěže krásy Miss OK. Stalo se tak v Olomouci, kde se finálový večer konal. Galavečer stylizovaný do 20. let minulého století moderovala dvojice Eva Decastelo a Petr Šimek.

Asi nejsledovanější disciplína finálového večera Miss OK 2023. Přehlídka ve spodním prádle | Foto: Se svolením organizátorů Miss OK