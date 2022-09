Byla jste modelkou. Už vás na mole neuvidíme?

Říká se, že člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Takže to, že bych se někde ještě takto objevila, nevylučuju. Ale popravdě? Já se tam spíš nehrnu.

Vaše cesta ke zpívání vedla přes modeling a show Tvoje tvář má známý hlas. Tam jste se pro zpívání opravdu nadchla?

V průběhu tří měsíců, kdy show trvala, jsem na sobě pocítila zlepšení. A tak jsem si řekla, že nic není nemožné. A začala na sobě pracovat.

Michaela Kuklová po rakovině: Dnes už hrdě chodím bez podprsenky. Lidi neřeším

„A jéje… z modelky zpěvačka.“ Setkala jste se s takovou reakcí? A děláte si z toho hlavu?

No jasně, zpívající modelka! To tu ještě nebylo. (smích) Reakcím se ale nedivím, trošku se to samo nabízí. Každopádně když něco chcete dělat a baví vás to, tak to dělejte bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. Samozřejmě je třeba mít sebereflexi.

Asi je výhoda, že nejste Andrea, kterou nikdo nezná a která chce začít zpívat. Předpokládám, že pro start kariéry je výhodnější mít tvář, jméno.

Díky své práci znám spoustu lidí. Takže ano, v tomto je to jednodušší, ale není to všechno.

Co pro vás bylo při budování pěvecké kariéry nejtěžší, kde jste si nejvíc „mákla“, co vás překvapilo, že nešlo tak jednoduše, jak jste si třeba původně myslela?

Upřímně pro mě bylo těžké celkem všechno. Tím, že je to pro mě nové odvětví, tak nemám tu zkušenost, jak věci chodí. Každopádně ve zpěvu mám stále rezervy. To vnímám jako pro mě nejtěžší. Když se ale podívám na stará videa, kde třeba zpívám stejné písničky, tak zlepšení vidím, a to mě těší, že se posouvám.

Máte někoho, kdo vám řekne, na čem je v případě vašeho zpěvu či projevu potřeba zapracovat, upřímně vám sdělí, kde by to chtělo ještě zabrat? A máte vůbec o takovou zpětnou vazbu zájem?

Jsem obecně velmi sebekritická, takže mě spíš ostatní musí brzdit a připomínat mi, že se pomalu a jistě posouvám kupředu. Mám kolem sebe super tým hudebníků, kteří mi říkají věci tak, jak jsou. Kdyby mi mazali med kolem pusy, nikdy bych se nemohla zlepšit, takže já jsem za jakoukoli konstruktivní kritiku vděčná.

Adéla Gondíková: Manžel je uklízecí typ. Doma se přetahujeme o vysavač

Četla jsem, že už jste zpěvačka. Kdy se jí podle vás zpěvačka stane? Když nazpívá jeden singl, nebo až ve chvíli, kdy se tím naplno živí, anebo se tak vnitřně cítí?

Víte, já vlastně upřímně ani nevím, vydala jsem písničku a lidé mě tak začínají označovat. Děje se to spíš samo, než že bych tvrdila: „Tak a teď jsem zpěvačkou!“

Žádná Andy, Andy Kalous, ale Andrea Kalousová. Neuvažovala jste nad uměleckým jménem?

Uvažovala, protože jsem si říkala, že by bylo fajn, spolu s hudbou začít s pseudonymem a trochu se za něj schovat, kdyby to byl třeba velký průšvih. (smích) Ale ať jsem vymyslela cokoli, tak to znělo tak nějak pitomě. (smích) Na něco by si to hrálo a to bych nerada. Jsem ráda, že jsem se rozhodla si ponechat své jméno a risknout to.

Jste krásná mladá žena. Poznala jste na vlastní kůži skřípění zubů dívek, které neměly tolik štěstí a nebyly tak úspěšné jako vy?

Když jsem byla na střední a uspěla v soutěži Česká Miss, tak se našly kamarádky, které to nějak nemohly překousnout. Což mě moc mrzelo, ale takový je život. Díky tomu prošlo hodně lidí sítem. Zbyli mi jen ti nejopravdovější a těch si ve svém životě moc vážím.

Zpěvačka Dara Rolins: Odcházet a zase se vracet má ve vztahu něco do sebe

Vaším bývalým partnerem je Kamil Bartošek, známý především pod přezdívkou Kazma. Být jeho expřítelkyní je plus, nebo minus?

To, že mi Kamil přišel do života, beru jako obrovské plus. Je skvělý člověk, a i když jsme dnes již expartneři, máme spolu stále krásný vztah a já si ho vážím. Takže to, že mě někdo vnímá jako jeho expřítelkyni, mi nevadí.

Každopádně asi netoužíte po tom, aby se o vás tak stále psalo, takže to budete muset něčím přebít. Buď vašimi úspěchy, nebo přítelem, který bude mít ještě větší jméno.

Asi by mi to vadilo v momentě, kdybychom spolu měli nějakou rozepři a zklamal by mě. Pak by se mi nelíbilo být s ním nadále spojovaná. Ale naštěstí tomu tak není. A stejně jako on je můj expřítel, tak já jsem jeho expřítelkyně. Takhle to prostě je. Každopádně není v mém plánu přebíjet jméno jménem. (smích)

S Kamilem Bartoškem alias Kazmou v době kdy ještě tvořili pár.Zdroj: Profimedia

V klipu k vašemu prvnímu singlu, který jste natočila, sehrajete několik ikonických scén z kultovních hol lywoodských filmů. Proměníte se třeba ve Vivian z Pretty Woman. Jaký filmový žánr je váš život? A napadá vás třeba pár postav stříbrného plátna, kterými byste se popsala?

Myslím, že můj život je taková dobrá klasická komedie. Furt se mi něco děje, ale upřímně si tomu občas jdu sama naproti. Mně koneckonců nikdy nedělalo problém zasmát se sama sobě, takže já se bavím neustále. Kdybych se měla přirovnat svojí bláznivostí k nějaké postavě, tak mě napadá akorát Rachel z Přátel.

Jana Doleželová: Dítě po čtyřicítce si umím představit, pořád to mám otevřené

Váš první singl se jmenuje Padám. Dopadla jste někdy hodně tvrdě? Tak, že jste se pak musela dlouho sbírat?

Nejtvrději jsem asi dopadla při jízdě na onewheelu (elektrický board, pozn. red.), kdy jsem si narazila zadek tak, že by se za něj nemusela stydět žádná fitnesska. Dodnes tam mám trochu bouli. (smích) Ale je mi jasný, že jste to myslela obrazně. Určitě jsem ve svém životě chybovala. Ne jsem neomylná. Ale paradoxně tyto pády mě v životě nejvíce posunuly.

Řada mladých interpretů dává přednost anglickým textům, vy jste se pustila do zpívání v češtině. Proč?

Miluji náš jazyk a chci tvořit pro české publikum. Je mi zkrátka přirozeně bližší a můžou mi rozumět i starší generace. (smích)