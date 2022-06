Kim Kardashianová nezničila ikonické šaty Marilyn Monroe. Tento týden to prohlásili zástupci americké společnosti Ripley's Believe It Or Not!, která šedesát let starý kousek ušitý na míru pro slavnou filmovou herečku vlastní a Kardashianové jej na událost zapůjčila. O vývoji kauzy dnes informuje například americká CNN .

Kim Kardashianová čelí kritice. Měla nenávratně poškodit šaty po Marilyn Monroe

Reakce společnosti přišla poté, co se začátkem týdne na sociálních sítích objevily fotky, které údajně ukazují poškození zadní části šatů pokrytých krystaly. Fanoušci Marilyn Monroe vzápětí Kardashianovou obvinili, že oděv při svém výstupu na galavečeru zničila. Na fotografiích srovnávajících šaty před a po Met Gala upozorňují na porušenou strukturu látky u zipu na zádech či odtržené krystalky.

Kim Kardashian wore Marilyn Monroe's 1962 gown to the Met Gala, and the famous dress now appears to be damaged from that night. https://t.co/JZrUpLaDyD pic.twitter.com/4fyI7iPGeX — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 13, 2022

Kardashianová podle britského deníku The Guardian údajně kvůli prestižní přehlídce nasadila drastickou dietu, přesto se jí přiléhavé šaty tělové barvy v osudný večer nepodařilo dopnout. Vzala si k nim proto bílou kožešinovou štólu.

Franšíza, která v Americe provozuje několik muzeí s kuriozitami a předměty slavných osobností, nyní uvedla, že navzdory spekulacím Kardashianová šaty za krátkou dobu nošení na Met Gala žádným způsobem nepoškodila. „Měla je na sobě od spodní části schodů Met Gala, až po jejich vrchol, kde je okamžitě vrátila. Šaty zůstaly ve stejném stavu,“ uvedla pro CNN viceprezidentka společnosti Amanda Joinerová.

Oh my gosh pic.twitter.com/8MgGrV43TP — Nicole Khumalo ? (@her_khumalo) May 4, 2022

Třpytivé šaty byly kvůli zapůjčení na Met Gala převezeny z Floridy do New Yorku. Kardashianová je údajně měla na sobě jen několik minut, zapózovala pro fotografy na červeném koberci a poté se hned převlékla do napodobeniny slavného oděvu.

Šaty už poškozené byly, tvrdí společnost

Joinerová také zdůraznila, že šaty byly lehce poškozeny už v době, kdy je společnost získala v aukci v roce 2016 v přepočtu za 144 milionů korun. „Několik švů bylo stažených a opotřebovaných. Vzadu u háčků a oček se také objevilo zvrásnění,“ upřesnila.

Marilyn Monroe šaty proslavila, když si je oblékla na oslavu 45. narozenin amerického prezidenta Johnna F. Kennedyho v roce 1962. Při ní hlavě státu zazpívala dnes již legendární verzi písně „Happy Birthday“.

Zdroj: Youtube

Třpytivé ošacení před šedesáti lety vytvořil hollywoodský návrhář Jean Louis s pomocí kolegy, taktéž módního návrháře Boba Mackieho. Pro herečku ho ušili na míru. „Podle mého to byla velká chyba. Ty šaty byly vytvořeny jen pro Marilyn. Nikdo jiný by je nosit neměl," řekl Bob Mackie časopisu Entertainment Weekly.

Quote about $5M dress Marilyn Monroe wore singing "Happy Birthday" to Prez Kennedy:

“That era is gone, and yet that is the dress that survives to remind us of that time and to take us back”



Jimmy Savile keeping his mum's old stuff in a similar vein saw him labelled as weird. pic.twitter.com/Xj3aj15oSw — Spirit of Savile ?‍? (@moor_facts) June 17, 2022

Historické oděvy je třeba uchovat, ne ničit, zlobí se experti

Rozhodnutí Kardashianové vzít si na sebe právě tento historický kousek prakticky okamžitě vyvolalo kritiku veřejnosti i orgánů amerického památkového průmyslu, včetně Mezinárodní rady muzeí.

„Historické oděvy by neměl nosit nikdo, veřejné ani soukromé osoby. Jde o artefakty hmotné kultury své doby a je třeba je uchovat pro budoucí generace,“ uvedli před nedávnem zástupci rady.

Módní událost roku Met Gala: Kardashianová vynesla šaty Marylin Monroe

Přestože patří do soukromé sbírky, dědictví je podle nich třeba chápat tak, že patří lidstvu, a to bez ohledu na to, která instituce má právě majetek v péči.

Šaty Marilyn Monroe jsou aktuálně k vidění v jednom z muzeí Ripley's Believe It Or Not!. Na podzim mají být vystaveny v Hollywoodu.