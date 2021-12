Pusa dvou mužů v norské Popelce dostala zelenou. Čeští diváci uvidí plnou verzi

Svého psího hrdinu si navíc Cavill přivedl i přímo do talk show. Kal celou dobu poslušně ležel u jeho nohou a po publiku házel výmluvné pohledy. Zástupce plemena Americká akita přitom někteří diváci už dobře znali. Pes se totiž nejednou stalhlavní hvězdou hercových sociálních sítí, především Instagramu, kde představitele Supermana sleduje téměř osmnáct milionů lidí.

Cavill také doplnil, že má s Kalem neuvěřitelně silné pouto. „Vždy, když se něco děje, je poblíž. Vlastně je poblíž pořád, ale když je něco špatně, je ještě blíž,“ pousmál se.

Do pořadu přitom herec přišel mluvit především o blížící se druhé sérii populárního Zaklínače podle knih Poláka Andrzeje Sapkowského. A navzdory tomu, že si část prostoru pro sebe ukradl milovaný mazlíček, informací o seriálovém ztvárnění osudů Geralta z Rivie se diváci přecejen také dočkali.

Cavill se kromě jiného rozpovídal o své představě antihrdiny. Herec se prý opravdu velmi snažil, aby byl ve druhé sérii Geralt více podle knižní předlohy. „Sapkowski napsal neuvěřitelně hluboký a trojrozměrný charakter. Ve druhé sérii bude více intelektuální, bude mít i filozofickou stránku a jednoduše větší hloubku,“ slíbil fanouškům.

Zmínil také, že v knihách je zaklínač v určitých okamžicích až dětinský a pedantský. To ho ale podle Cavilla zdaleka nedefinuje a má mnoho dalších vlastností. „V první sérii byl celkem skoupý na slovo. Chtěl jsem, abychom v té druhé více prozkoumali jeho charakter. Samozřejmě v rámci toho, co štáb povolí,“ uvedl herec.

Jeho odhodlání zobrazit Geralta co nejvěrohodněji přitom potvrzují i komentáře kolegů. Například Freya Allanová, která v seriálu ztvárňuje Cirillu z Cintry, ho označila za chodící zaklínačskou encyklopedii. „Je naprostý nerd. Děláme nějakou scénu a najednou se ozve Henry: Měli bychom použít tuto citaci ze strany 253 z Krve elfů,“ prozradila v rozhovoru v podcastu Fortress of Solitude.Geralt z Rivie se tak pro herce, který v talk show přiznal, že má v šatníku stále oblek Supermana, stává další ikonickou postavou. A to kromě fanoušků těší i autora knižní předlohy Sapkowského. „Je to opravdový profesionál. Stejně, jako dal Viggo Mortensen tvář Aragornovi z Pána prstenů, tak ji dal Cavill Geraltovi. A tak to bude navždy,“ prohlásil již dříve známý spisovatel.

Druhou sérii Zaklínače nabídne streamovací služba Netflix 17. prosince. Tak, jak je na této platformě zvykem, všech osm dílů bude k dispozici najednou už od prvního dne vydání.

Zdroj: Youtube