Že asi nebude úplně typický kluk, si Honza uvědomil už ve svých dvanácti letech. „Zhruba od dvanácti jsem cítil, že se mi líbí něco jiného. Dalších deset let jsem to pak hledal a zjišťoval, jestli mě to přejde, nebo nepřejde, jak to v budoucnu bude a jestli to není jen nějaký dočasný záchvěv. Ale on nepřešel," vzpomíná na své začátky Honza.

Že je čas na změnu, poznal o dvanáct let později, a to ve svých čtyřiadvaceti letech. „Začal jsem tenkrát cítit, že se chci změnit. Že chci vypadat jinak. Začal jsem přidávat další věci – řasy, nehty, vlasy a šel jsem si za svým cílem, abych v budoucnu vypadal tak, jak jsem si to vysnil ve svých představách," vysvětluje Honza alias na istagramu bratzdoll__official, kterému se tenhle styl zkrátka líbí ať už na holkách, nebo na něm samotném.

Kým je Honza uvnitř?

Kdo ale Honza vlastně je a jak chce v budoucnu vypadat? „Já to mám namixované. Uvnitř jsem kluk, ale také trochu holka. Ještě mě čeká dlouhá cesta, ale chtěl bych vzhledově připomínat hodně umělou Barbínu, která jde do stylu BRATZ, proto si také říkám bratzdoll. Prostě chci působit hodně uměle - velké rty, velká prsa, velký zadek. Mně se to prostě líbí. Vychází to z mé osobní představy, takhle to chci, a proto to celé dělám. Protože prostě chci," vysvětluje své pohnutky muž, ze kterého i přes veškerou ženskost testosteron jen sálá.

Už teď je na první pohled sexy ženou

Sám ovšem podotýká, že pokud je zrovna ve vztahu se ženou, stará se o ni jako pravý chlap, ale zároveň si s ní rád užívá i dívčí věci. „Z velké části ale randím s bisexuálkami, kterým se samozřejmě líbí, že jsem muž, ale zároveň vypadám z velké části jako ženská," upřesňuje Honza, který je v tuto chvíli single a hledá k sobě takovou polovičku, se kterou si bude nejlépe vyhovovat.

Cílem není být středem pozornosti

„Já to určitě nedělám proto, aby se na mě všichni koukali, abych byl středem pozornosti. Ale zvykl jsem si na to, že se na mě lidé koukají, je to pro mě už jakýsi standard, že na mě hledí celá ulice. Když to pak nedělají, tak mi to vlastně připadá divné. Mám pak pocit, že ten den asi nevypadám tolik zajímavě a jsem spíš nenápadný. Ale vlastně i tu nenápadnost někdy vyžaduji," upřesňuje Honza.

Zároveň však podotýká, že kdyby se za ním otáčel každý kolemjdoucí ještě před proměnou, asi by to psychicky nezvládl. „Dnes se o mně ale relativně dost píše, hodně lidí mě poznává, fotí se se mnou a mám i hodně pozitivních komentářů při kontaktu na ulici," přiznává.

Jeho slova dokazují i komentáře na sociálních sítích. Například tomas_gott píše: „Dech beroucí transformace! Nějakou dobu Tě již vidím a musím uznat, že jsi vážně důkazem, že cokoli si člověk umí v mysli představit, může nakonec dosáhnout! Obdivuji tu brutální odvahu, vydat se na takovou cestu a skláním se před úrovní dosažené proměny! Držím Ti palce, ať máš stejnou, nebo větší energii k cestě dál, za svým snem. Nemyslím si, že by to bylo všechno, co v životě dokážeš. Myslím, že Tvá cesta bude ještě zajímavá."

Jeho změna ještě není u konce

V následujících měsících čeká Honzu velká operace obličeje a pak i zbytku těla, hýždí a dalších partií. Je to už Honzova třetí plastická operace obličeje a ani tentokrát se na ni nechystá v Čechách.

„Chystám teď určité zákroky, o kterých zatím nebudu mluvit, ale bude to opět trošku výraznější úprava, lidé si toho určitě všimnou. Na konkrétní informace si ale musíte počkat, až se objeví na mém instagramu. Předchozí dvě plastiky se týkaly především rtů. Celkově i s prsními implantáty to tedy bude čtvrtá operace. Co se ale týče mé mužské charakteristiky, tak tu si určitě hodlám zachovat, protože mou preferencí jsou ženy," směje se energický Honza.

„Do budoucna ale určitě budu ještě ladit prsa, zadek a další věci. Pořád to mám v plánu, ale všechno chce svůj čas. V hlavě mám stále stejnou představu, jak bych chtěl vypadat, a za ní si stále jdu," upřesňuje bratzdoll Honza Šimša.

Chce se co nejvíce podobat umělé Barbie

Je mužnější než většina mužů

Ač se to může jevit jako paradox, Honza je podle výsledků sexuologa mnohem větším mužem než většina jiných mužů, byla mu totiž naměřena nadstandardně vysoká hladina testosteronu.

„Když jsem přišel za sexuoložkou, tak mi změřila hladinu testosteronu a vyšlo jí, že mám velký nadprůměr a hladina je opravdu vysoká. Což byl hrozný paradox, protože jsem před ní seděl v sukýnce, s nalepenými nehty a dlouhými vlasy. Požádal jsem tudíž o hormonální stimulaci, která testosteron utlumí, aby mi tolik nerostly svaly a celkově jsem mohl díky estrogenu působit jemněji. Tato stimulace mi byla následně lékařkou schválena," vysvětluje Honza.

Jak na změnu reagovalo okolí?

Honzova rodina zprvu jeho přeměnu vůbec nechápala, ale jak sám podotýká, později se vzájemné vztahy zlepšily. „I kvůli rozhovorům, které poskytuji, a článkům, ve kterých přibližuji, proč to celé dělám, se v tom dokážou všichni lépe orientovat a chápat, co dělám a proč to dělám. Vždycky to chce určitý čas, aby to ta druhá strana dokázala pochopit a u mě to nebylo jinak," říká.

Na fotkách často není poznat, že není ženou

A co by vzkázal všem, kteří jím opovrhují? „Občas mi někdo píše do komentářů, že se asi musím hodně nudit. Tak ne, opravdu se nenudím. Někdy mám čas sotva spát. Podnikám, takže mám pět, možná šest prací. Dělám stále technologie, které mě baví, ekologické věci a mám i svoji značku. V poslední době se také hodně věnuji OnlyFans," říká na závěr Honza.