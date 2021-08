Vzpomínky na dětství a mládí mám spojené s nelehkým a skromným životem, vždy jsme ale měli co jíst a vy jste se o nás vzorně starali.

Zdroj: DeníkTatínek pracoval v železárnách, maminka chodívala pomáhat svým rodičům na hospodářství do Nýdku. Jejím celoživotním koníčkem byla práce, přežila válku a dožila se téměř 95 let.

Tatínek byl šikovný řemeslník, vždy vše opravil. Vzpomínám si, že jsme my děti měly obrovskou radost třeba ze sáněk, které sám vyrobil. Všichni nám je záviděli a chtěli si je půjčovat, protože jezdily ze všech nejrychleji.

Krásné chvíle jsme prožívali také u babičky o prázdninách, a to přesto, že jsme museli pomáhat na polích v době sena, o žních, při kopání brambor i dalších pracích. Ani tak se nám ale nechtělo zpátky k rodičům do města, do Třince.

Často si vybavuji vaše rady a slova. Protože už vám nemůžu říct slova díků osobně, poděkuji vám tímto dopisem.

Děkuji za vše!

Vaše dcera Jarka

