„Museli jsme si nechat nově vyvložkovat komíny. Kominíci měli čas až za několik týdnů, ale během čekání bohužel vzrostla cena plechových vložek do komína,“ popisuje Švejdová. Materiál si proto raději pořídila ještě před nástupem řemeslníků, přesto se jí rekonstrukce prodražila zhruba o pětinu.

Kdyby s nákupem materiálu otálela ještě déle, zaplatila by další tisíce korun navíc. Plech včetně plechových vložek zdražil o desítky procent.

Přitom čekat až na příští sezonu v dobré víře, že ceny stavebních materiálů a prací razantně klesnou, by podle odborníků bylo naivní. „Podle dosavadních signálů půjde spousta materiálů ještě o desítky procent nahoru, třeba zdivo či tepelné izolace,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Izomat stavebniny Tomáš Tichý. V celosvětovém měřítku rostoucí ceny energií zřejmě prodraží cement, a s ním tedy i maltové směsi.

Dřevo opět k dostání

Přesto má pro stavebníky dobrou zprávu. Například dřevěné stavební materiály jako hranoly nebo dřevotřískové velkoformátové desky, které na trhu chyběly anebo alespoň oproti loňsku rekordně podražily až o 200 procent, jsou opět k dostání. Navíc jejich cena měsíc od měsíce mírně klesá. „Myslím si, že by dřevo mohlo trochu zlevnit i v příštím roce,“ míní Tichý.

Překotný růst cen zkomplikoval život také mnoha velkým stavebním firmám. V případě veřejných zakázek si jej totiž nemohly promítnut do konečné ceny zakázky, proto se často o dalším postupu musely radit s příslušnými úřady. „V případě soukromých investorů šlo o jejich vůli a ochotu se na úpravě ceny domluvit se zhotovitelem,“ uvedl pro Deník prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Uhlí, nebo dřevo? Hlavní je vyměnit topeniště za moderní

Majitelům rodinných a rekreačních domů ale často kvůli dražším materiálům již na angažování stavební firmy nezbývaly peníze, a proto častěji než dosud stavěli svépomocí. Nedostatek materiálu na trhu podle Tichého zhoršila i delší zima. Zatímco loni mohli lidé stavět již od února, letos ještě v březnu mrzlo a duben jim potom propršel. „Zvýšená poptávka se tak koncentrovala do menšího počtu měsíců, takže se výrobní závody nedokázaly vypořádat s náporem na materiál,“ konstatoval obchodník.

Podle nového průzkumu agentury NMS Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu lidé, kteří v uplynulých 12 měsících rekonstruovali své nemovitosti, zaplatili nejčastěji 50 tisíc korun. Sedm lidí z deseti uvedlo, že pro ně zaplacená cena byla příliš vysoká. Pustit se do rekonstrukce v příštím roce podle průzkumu plánuje 38 procent Čechů.