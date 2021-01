Záleží na vás, jak se budete chtít cítit, ale možná bude stát za to se trochu rozšoupnout. Určitě vás chystání se na slavnostní chvíle dodá dobrou náladu a tu teď hledáme snad všichni. Nebojte se, neutratíte majlant, stačí pár líčidel a dobré finty. Ty vám poradíme.

Příprava je základ

Snad každý vizážista vám potvrdí, že pro dokonalé líčení je dobrým základem pleť připravit. Dopřejte si nejdříve trochu času pro sebe pod maskou. I hydratační, třeba gelová nebo látková maska za čtvrt hodiny udělá s vaší pletí doslova zázraky. Složitější zásahy, jako je trhání obočí nebo čistění pórů si nechte na jindy nebo si je dopřejte už dva dny předem. Stopy po nich nezmizí hned a na maskování by nemusel stačit ani korektor.

Úpravu obočí usnadňují voskové speciálně tvarované pásky. Nechtěné chloupky zmizí za sekundu, a to i ty nejméně viditelné. Majitelky nenápadného nebo již prošedivělého obočí mohou vrátit barvu pomocí veganských barev na obočí a na řasy, které koupíte v drogeriích. Důležité je, vybrat si správný odstín.

Zbavte se nánosů buněk a vyhlaďte pleť

Největší ozdobou každé ženy i muže je pleť, ale jen tehdy, když je dokonale hladká a zářivá. Zkuste namísto drsných zásahů peelingem sérum s vitaminem C nebo s retinolem. Zjemní vrásky a větší póry, jednoduše udělají úklid na pleti. Nechte je působit přes noc, do rána zbaví povrch pleti zrohovatělých buněk. Budete mile překvapená z rozjasněné a sametově hladké pleti. Ještě lepší výsledek bude, když začnete „olupovat“ odumřelé buňky o čtyři dny dříve.

K líčení patří hydratace

Před významnou událostí využijte zvláčňující sérum nebo takzvaný booster, což jsou silné dávky hydratace, která určitě chybí každé pleti. Okamžitě působí a pleť zvláční na celý večer. Nezapomeňte také na dekolt, i ten může zdobit ve slavnostní halence nebo v šatech.

Postup pro slavnostní líčení

Než pustíte na svou pleť make-up, uvědomte si, že úspornost je nejžádanější. Silnou vrstvou nic nevylepšíte. Make-up by se mohl rozmazat a zanechat stopy na šatech, a nejenom na těch vašich. Raději vsaďte na krycí korektory a podkladové báze, takzvané primery. Mžikem zmizí velké póry a barevné nesrovnalosti, dokonce i drobné vrásky. Až na toto hladké „plátno“ rozetřete lehký rozjasňující make-up na partie lícních kostí, nad rtem i nad obočím. Využijte klidně i CC krém nebo BB krém, který dodá tvářím zářivý dojem.



Zkuste také nějakou novinku, jako jsou například rozjasňovače, highlitery, pudrové nebo krémové, které rozetřete na lícní kosti směrem ke spánku. Pozor, i zde buďte úsporné. Nikdy je nepoužijte do středu tváří, doprostřed čela nebo na špičku nosu a na bradu. Poklepem je lehce naneste kolem očí nebo nad rtem.



Pokud vás štve větší podbradek nebo nejste spokojené se širšími tvářemi a výraznými čelistmi, zkuste si pohrát s tmavým pudrem nebo s make-upem. To, co na obličeji chcete „zeštíhlit“, upozadit, překryjte tmavším, ostatní partie zvýrazňujte světlým odstínem. Nikdy nezapomeňte na tvářenku, ta dodá vašemu líčení ten správný punc, jen to s ní nepřežeňte.



Kouřové nalíčení očí vždy vypadá sametově a propůjčí vaší tváři osobní tajemné kouzlo. Důležité je pečlivě rozetřít tmavší barvy (šedé, hnědé, purpurové, tmavě zelené, uhlově šedé a modré) u kořínků řas a postupně směrem nahoru k obočí je zesvětlovat.



I když se nosí i oční linky (i barevné), promyslete si, zda se k vašemu typu očí budou hodit. Při spadlých víčkách by vás mohly zradit, obtisknout se a celou tu parádu pokazit. Jestli ji přece jenom chcete a vaše oči jsou menší, veďte vždy linku směrem ven, abyste oko neuzavřeli.



Neupravené obočí je snad ten nejhorší prohřešek. Vyčešte ho směrem nahoru a do strany, přečnívající chloupek zastřihněte. Obrys obočí vytvarujte s pomocí tužky a pak jej zafixujte vazelínou nebo využijte řasenku na obočí.



Rtěnku jste si letos asi neužily, ale pro slavnostní příležitost se hodí. Nalíčit perfektně a trvanlivě rty lze během několika vteřin s pomocí fixu nebo trvanlivé emulze, ale dost parády uděláte i s jemným, lehce zabarveným leskem nebo hydratační rtěnkou. Vytvoří hedvábný závěr na rtech, přesto je nevysušuje. Použijete lesk na rty nebo světlejší odstín rtěnky. Pro plný tvar naneste na střed horního rtu pudr s leskem. Vyhněte se béžovým a hnědým odstínům rtěnky, vypadají smutně.

Vychytávky pro slavnostní večer



Depilační proužky andmetic Brow Wax Strips vytvarují obočí snadno, rychle a efektivně, www.beautylash.cz, 249 Kč – výsledek vydrží až 4 týdny.



Středně krycí make-up vytvoří zdravý a projasněný efekt, Make-up The ONE Illuskin Aquaboost, Oriflame, 299 Kč – s přírodní vodou z ledovce.



Třpytivá tužka showGlow, Mark, Avon, 269 Kč – pro efekty na obličeji, nad rty, uprostřed očního víčka, na nose i na skráních.



Ultralehký lesk na rty ve čtyřech odstínech Lumi Lips, Gosh, 299 Kč (www.fann.cz) – dodá objem a lesk rtům, neslepuje.



Řasenka s přizpůsobivým kartáčkem snadno nalíčí řasy, je odolná proti rozmazání, Unlimited, L’Oréal, 360 Kč – snadno ji odlíčíte teplou vodou.



Barva na obočí Brow Pomade + Brush Essence, 55 Kč (drogerie Rossmann) – zkoseným kartáčkem vyplníte mezery v obočí a upravíte tvar. Složení pomády je odolné proti rozmazání.



Romantická paletka Place de l’Opéra 4 in 1, Bourjois, 499 Kč – najdete zde nejen oční stíny (lesklé i matné), ale také podkladovou bázi, rozjasňovač, který lze použít na oči, na lícní kosti, a oční linku pro dramatičtější nalíčení očí.



Rtěnka Color Sensational Made For All, Maybelline, 160 Kč – krémové složení s medem a intenzivní pigmentace.



Fixační sypký pudr Skinca Matte Plumme Loss Powder, Naj Oleari, 700 Kč (www.fann.cz) – neviditelný, matující.