Jestliže chceme i ve zralém věku vypadat skvěle, ale přitom netoužíme po zásahu plastického chirurga, nezbude nám nic jiného, než dobře volit postup i správné kosmetické přípravky. Pro experimenty tu není místo. Jaké chyby při líčení děláme nejčastěji a co by nám vizážista Pavel Bauer doporučil?

Volte lehčí složení

Chyba: Dámy ve zralém věku často používají silně krycí make-up, jak jsou zvyklé z mládí. Jenomže ten na vrásky spíše upozorní, než aby je zakryl.

Rada: Volte lehčí složení make-upů a opatrně pracujte s pudrem. Produkce mazu již není tak velká, proto není potřeba tolik zmatňovat. Příliš napudrovaný obličej působí neživě, asi jako když vidíte na obrazech dámy z doby baroka nebo rokoka. Pudr navíc zvýrazní jakoukoliv nerovnost, a to nechcete.

Jen lehké tónování

Chyba: Silná vrstva make-upu vás může zradit. Poukáže na všechny nerovnosti na obličeji a tmavý odstín navíc přidá roky.

Rada: Využijte lehké tónovací fluidy, ideální jsou BB nebo CC krémy. K překrytí barevných (pigmentových) vad zvolte raději korektory. Vyberte si liftingové make-upy, které zpevňují a vypnou, sjednotí barvu a zároveň pečují. Novinkou jsou krémové make-upy pro velmi suchou pleť, které jí mohou dodat důležitou výživu.

Uberte na barvě tvářenky

Chyba: Už je to tak – křiklavé barvy a extravagance sluší jen mladým dívkám, vy v nich můžete vypadat komicky. Příliš růžový ruměnec se k stárnoucí dámě zkrátka nehodí.

Rada: Při nanášení tvářenky hlídejte, aby „zdobila“ na správném místě. To není uprostřed tváře, na takzvaném jablíčku, ale tam, kam nejvýš se tvář pohne, když se hodně usmějete. Štětcem veďte pruh lehce pod lícní kostí, od koutku rtů směrem ke spánkům. Pozor žádné kolečko, mohla byste vypadat jako dívka z ruské pohádky. Zkusit můžete i modelovací pudr (tmavší a světlý) – upozadíte jím třeba druhou bradu nebo výrazné čelisti, ale pracujte opatrně.

Správná barva rtěnky

Chyba: Výrazné barvy, zvláště fialová a hodně tmavé odstíny, přidávají roky. Když vlasy šednou, mění se i podtón pleti, proto už působí tvrdě. Odstíny dožluta zase upozorní na žlutavou barvu a nekvalitu zubů.

Rada: Vyhněte se matným a hodně pigmentovaným rtěnkám. O rty pečujte balzámy, slušivé jsou odstíny starorůžové. Není třeba se bát ani červené rtěnky. Buďte jako odvážné Francouzky. Když ji namícháte s měděnou, rtům dodá opticky objem. Jejich ubývající přirozená červeň totiž způsobuje, že vypadají užší. I proto využijte konturovací tužku a dokreslete srdíčko na horním rtu a oblouček na spodním. Důležitý je také její odstín, musí být v barvě rtů, nikoliv tmavší. Tužka obsahuje vosk, který zabrání rozpíjení rtěnky. Pavel Bauer navíc doporučuje přes noc nanést na rty sérum. Působí proti kolmým vráskám, které se nad nimi často tvoří.

Oční linky opatrně

Chyba: Oční linky na víčku ve stylu Bridget Bardot z 60. let jsou už zbytečné. Navíc často jemná kůže překrývá horní víčko a barva se tak obtiskne.

Rada: Linku využijte, ale chytře. Pro zvětšení a „otevření“ oka ji veďte uvnitř jeho spodní linie a k tomu si vyberte světlejší tužku. Pozor, nikoliv však bílou! Zde není třeba se bát barev. Zkuste třeba šedoazurovou, která dodá očím svit.

Jemný odstín řasenky

Chyba: Příliš tmavá barva působí tvrdě, navíc když je rozmazaná, není elegantní. Velké nánosy zmenšují oči.

Rada: Rozhodně se nebojte barevných řasenek, protože zvýrazní odstín očí. Klidně si dopřejte šedou, hnědou, temně modrou či šedofialovou. Nejdříve použijte kleštičky a řasy vytočte nahoru, oko se opticky otevře.

Obočí ani tenké, ani silné

Chyba: Nešťastným řešením, jak tvarovat obočí, je permanentní make-up. Většinou nesedí proporcionálně, ženy s ním vypadají jako klaun. Tvrdě vymalovaná černá linka změní výraz v obličeji, můžete s ní vypadat tak trochu vytřeštěně.

Rada: Pokud přece jenom toužíte po vytetovaném obočí, vyberte si zkušeného odborníka. Chybějící chloupky by měly být jen doplněné, nikoliv „překreslené“. Je třeba držet přirozenou linii, tvar, nebo je jen lehce posunout výš. Při domácí úpravě chloupky trhejte jen zespodu a pak dokreslujte horní linii. Nedělejte čáru nad obočím, stejně si toho všichni všimnou. Na dokreslení použijte tvrdší tužku. V přední části, u kořene nosu, zvolte světlejší odstín a od poloviny obloučku postupujte tmavší, nikoliv černou. Tvar zafixujte vazelínou nebo gelem. Vybírat můžete stíny na obočí, šablony, tužky v barvách šedé, hnědé, dorezava, blond, popelavé. Pozor: barva obočí musí korespondovat s barvou vlasů.

Korektor, nejlepší spojenec

Chyba: Špatný výběr složení i barvy korektoru může chyby spíše zvýraznit než upozadit. Nevhodný je lesklý a příliš světlý přípravek, který se prozradí při určitém světle a udělá pruhy. Pudry se usazují ve vráskách.

Rada: Korektory jsou to, co nejvíce potřebujete k zamaskování barevných kruhů pod očima nebo různých pigmentových skvrn. Opatrně s ním kolem očí, kde je tenká kůže a tvoří se vrásky. Vyberte si proto raději lehčí krémový nebo zvolte rozjasňovač a korektor v jednom. Výhodou je jemné složení a často i štěteček, se kterým snadno trefíte tam, kde to potřebujete. Maskujte s ním jen tmavší rýhy, ale vynechte otoky a váčky, ať na ně neupozorníte. Korektor na vrásky v obličeji by měl být matný. Jemně ho vklepávejte na určené místo.

Tip: Pozor na perleťový lesk na rtech, na očích, na pleti – zvýrazní póry, chloupek, vrásky i jakoukoliv nerovnost. Nechte ho mladším ročníkům.

Líčení pod brýle



Nosíte brýle? Při líčení záleží, jak silná jsou skla. Silná oko zvětšují, proto používejte matné tmavší barvy, které upozadí oko, také tužky vybírejte tmavší, ne lesklé. A uberte na řasách, abyste nevypadaly jako tarantule. Tenká skla potřebují líčení, které rozjasňuje, preferujte světlé barvy, trochu lesku, kleště na řasy a béžovou tužku. Nosíte-li čočky, dávejte si pozor na prášková líčidla. Používejte raději krémová nebo gelová a nepříliš mastná. Dobře drží tekutá, která zaschnou a nehnou se.