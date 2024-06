Před časem okouzlila Annu Dvořákovu z Olomouce hlína. Z relaxu se vyvinulo něco víc, takže teď už pod značkou Stika ceramics prodává užitkovou keramiku. Mimo to se věnuje také dalším aktivitám – produktovému designu nebo mnoha uměleckým projektům.

Anna Dvořáková. | Foto: se svolením Stika ceramics

Ke keramice se Anna Dvořáková dostala v roce 2015, když byla na rodičovské dovolené. Docházela tehdy na keramické kurzy do Domů dětí a mládeže Olomouc. „Tam se pod vedením Šárky Marxové scházely ženy, které ve velmi přátelské atmosféře sdílely své radosti i strasti. Byl to pro mě tehdy jediný čas, který jsem měla čistě pro sebe,“ vzpomíná Dvořáková.

Podnikání byla jediná možnost

Práce s hlínou a keramika ji natolik zaujaly, že po nějaké době začala sama v olomouckém DDM pracovat jako externista a vedla kroužky pro děti. Pokračovala v tom i po rodičovské dovolené, kdy pracovala v lesním klubu Pojďte ven, kde vedla keramické kurzy pro rodiče s dětmi i pro dospělé.

Šperkařka z Děčína vyměnila finanční poradenství za výrobu lapače snů

„V tomto období jsem navštěvovala sdílené dílny a poohlížela se po prostorech pro svou vlastní. Po rodičovské dovolené jsem hledala práci, ale nemohla jsem si dovolit plný úvazek, protože jsem musela vyzvedávat a odvádět syna ze školky a ráno zase do školky. A vzhledem k tomu, že polovičních úvazků v Olomouci tehdy moc k mání nebylo, rozhodla jsem se pro podnikání. Reálně to pro mě byla jediná možnost, jak danou situaci zvládnout,“ říká Dvořáková.

Během rodičovské dovolené navštěvovala výtvarné kurzy od korálkování přes cínování až po keramiku. Ta vyhrála. „Hlína mě oslovila hned od začátku. Líbí se mi její tvárnosti i pravidla, která se při práci s ní musí dodržovat. A tak jsem u ní zůstala. Práce s hlínou může být velmi různorodá, a právě proto mě baví. Vždy si člověk může vybrat jinou techniku zpracování nebo jiný druh hlíny, a tak se v tomto oboru vzdělávat cely život,“ vysvětluje.

Důležitá je disciplína

Být jak zaměstnancem, tak podnikatelem má své výhody a nevýhody. „Na jednu stranu jsem ráda, že si určuji sama, jak to budu mít, na druhou stranu je to ale veliká zodpovědnost. Za vše totiž ručím já sama. Chce to disciplínu, kterou jsem se musela naučit a vlastně se jí stále učím,“ říká.

Anna Dvořáková pod značkou Stika ceramics prodává užitkovou keramiku.Zdroj: se svolením Stika ceramics

Být podnikatelem pro ni znamená mít několik v prací najednou. „Někdy mi to vyhovuje, ale někdy je toho prostě moc. Moje práce kromě výroby keramiky zahrnuje focení, marketing, PR, zákaznický servis, tvorbu e-shopu, produktový design, odesíláni a balení balíčků, účetnictví, plánování projektů a mnoho dalšího. Zkrátka nezapadnu do rutiny, protože je vždy něco nového, co se musím naučit nebo v čem se chci zdokonalit,“ vypočítá vše, čemu se musí věnovat.

Zboží je v Praze i v Peci pod Sněžkou

Od kurzů keramiky se posunula až k vlastní značce a firmě. „Vyrábím keramické nádobí, uměleckou keramiku a dělám produktový design. Pod značkou Stika ceramics prezentuji už několik let spíše užitkovou keramiku, které věnuji většinu svého času. Je to oblast, která mě živí. Bokem si pak dělám své umělecké projekty, které spíše vystavuji, než prodávám,“ říká Dvořáková.

Ač nechtěl, v kovářství se potatil. Teď ková vše od mříží po kanony pro filmaře

Keramika, to je také spojení řemesla a umění. A práce s hlínou neustále učení. „Nejvíc mě baví materiál, s nímž pracuji. Keramické nádobí vyrábím na hrnčířském kruhu, své umělecké projekty zpracovávám spíše pomoci handbuilt techniky a plátování. Baví mě vidět, jak mi věci rostou pod rukama. Jsem ráda, že mám možnost učit se více technik zpracování hlíny, jelikož každá je hodně specifická, má svá pravidla a zákonitosti, jiný rytmus. A právě možnost to vše kombinovat mi přijde krásná,“ podotýká Anna Dvořáková.