Kombinace dřeva s epoxidem dokáže vytvořit zajímavé kreace a produkty. Ty uchvátily partnerskou dvojici Moniku Holemou a Martina Hubáčka z Choliny na Olomoucku natolik, že se rozhodli vyrábět nábytek a doplňky právě z tohoto materiálu. Přede dvěma lety založili firmu MONIQ design a věnují se těmto stále populárnějším věcem.

Kombinace dřeva s epoxidem dokáže vytvořit zajímavé kreace a produkty. Své o tom vědí i Monika Holemá a Martin Hubáček z Choliny na Olomoucku | Foto: se svolením MONIQ design

Jak to všechno začalo? „Vždy jsme byli spolu s partnerem Martinem podnikavý pár a stále vymýšlíme nové věci a projekty. Martin pracuje jako řemeslník a věnuje se rekonstrukcím interiérů, já zase ráda mimo jiné maluju obrazy a tvořím designové návrhy. Jednoduše jsme se snažili vymyslet něco vlastního a spojili, co společně umíme nejlépe – až vznikla firma MONIQ design,“ říká Monika Holemá.

Oba podnikají více než deset let, ovšem firma MONIQ design je poměrně mladá. Vznikla v květnu 2021, čili funguje dva a půl roku. Na kombinaci dřeva s epoxidem uchvátila dvojici z Hané jedinečnost a krása, která vzniká.

„Pro dřevo máme slabost, nejen pro jeho vůni a vzhled, ale v kombinaci s epoxidem je to něco originálního, což dodává interiéru to pravé kouzlo. Jak rádi říkáme: Nejsme jen milovníci dřeva, ale i řemesla a umění,“ vysvětluje Monika.

Jejich činností vznikají oku lahodící výrobky. Ovšem to není jenom tak, dřevo musí být odpovídající kvality, především nesmí být mokré ani vlhké. „Vybíráme dřevo pouze z kvalitních sušáren, protože když není správně vysušené, nadělá to v kombinaci s epoxidem velké škody. Pracujeme s českými, zahraničními i exotickými dřevinami,“ říká Martin Hubáček. Nabízejí širokou škálu možností, zákazníci si můžou zvolit podle svého přání.

„Můžete si u nás vybrat jednoduše jakoukoliv dřevinu na zakázku. Nejoblíbenější je olivové dřevo, které má mimořádnou kresbu, velkou odolnost i krásnou barvu,“ podotýká.

Nábytek z masivního dřeva i služby na míru

Škála toho, co Moniq design dokáže vytvořit, je poměrně široká. Milovníci kombinace dřeva s epoxidem mají možnost výběru. „Vyrábíme produkty z masivního dřeva a epoxidové pryskyřice, jako jsou jídelní stoly, konferenční a kávové stolky, ale i dekorace v podobě hodin, prkének a malovaných obrazů,“ přibližuje Monika.

Nevěnují se ovšem jen nábytku a doplňkům, nabízejí komplexní řešení.

„Zaměřujeme se také na celkový interiér od betonových stěrek, světelných podhledů přes akustické lamely až po designové návrhy a kompletní přestavbu domova. Snažíme se vyjít zákazníkům vstříc, takže si u nás mohou objednat jakékoliv produkty nebo služby na míru, k čemuž máme i přehledný formulář. Kromě zakázkové výroby máme i několik kusů skladem, v tuto chvíli je to asi třicet různých produktů, takže výběr máme poměrně velký,“ vysvětluje Martin.

A co je na jejich podnikání nejvíce baví a co je žene vpřed? Je to fakt, že v podstatě jde o kombinaci řemesla a umění, navíc lze říci, že každý vyrobený kus je unikátní.

„Přesně tak, každý kus je originál, a na tom si také zakládáme. Baví nás právě ta variabilita, každá zakázka je jiná a my si jich nesmírně ceníme. Tvoříme věci, které mohou vydržet po generace, a můžeme tak dělat to, co nás oba baví a naplňuje,“ vyznávají se Monika a Martin.

Výrobky prodávají především online na moniqdesign.cz, ale pokud si zákazníci přejí, mohou dorazit do firemních dílen a skladů u Olomouce. „Zároveň občas zboží vystavujeme – byli jsme třeba součástí projektu Šantovka Star(t)s, kde si lidé mohli naše produkty prohlédnout i zakoupit,“ podotýká Monika.