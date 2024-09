Výroba mýdel pro ni byla zprvu aktivitou, díky které si vyčistila hlavu od náročného zaměstnání. Když ale cítila, že ve svém životě potřebuje změnu, a přemýšlela, co dál, měla jasno. Výroba přírodních produktů ji uchvátila natolik, že se rozhodla odejít z práce a věnovat se podnikání. Michaela Vaněčková z Tovéře na Olomoucku vybudovala z koníčku fungující byznys a pod značkou Caltha vyrábí nejen přírodní mýdla, ale produkty doslova od hlavy až po paty.

Experimentovat s výrobou přírodních produktů začala Michaela Vaněčková v roce 2011, kdy doma v kuchyni vyrobila první mýdla.

Jako prorektorka pro studijní a pedagogický proces na vysoké škole pracovala „hlavou“ a doma pak hledala aktivity, u kterých by si od této činnosti odpočinula. Zkoušela více tvůrčích prací, jako bylo háčkování, pletení košíků nebo pěstování bonsají, až se dostala k výrobě mýdla. A ta ji uchvátila.

Proces výroby mýdla ji pohltil

„Výroba mýdla je trochu chemie, protože se míchají suroviny, ze kterých vzniká něco nového. Je to ale i umění, kdy si člověk může vyhrát s barvami a vzory, a je to i tajemství, protože nikdy nevím, jak bude hotové mýdlo vypadat. Je to neskutečně tvůrčí proces, který mě úplně pohltil. Jsem od přírody tvořivý člověk a od malička jsem vyrůstala ve světě umění a hudby, ve tvůrčím prostředí,“ vzpomíná Michaela.

Malé skleničky s hydroxidem sodným chladila v otevřeném okně a v kuchyňském mixéru míchala mýdlový základ. V první várce se jí podařilo vyrobit asi deset mýdel.

Bylo to období pokusů a zjišťování, co vše se dá s mýdly dělat, jak reagují různé ingredience a jaké vzory se dají na mýdlech vytvořit. Vyrobených mýdel bylo tolik, že jimi začala obdarovávat svoje přátele a kamarády.

Dva roky od prvních „mýdlových“ pokusů cítila, že potřebuje v životě změnu. Práce už jí nepřinášela žádné potěšení, chodila domů vyčerpaná a bez energie.

„Představa, že takto prožiji celý svůj život, se mi nezamlouvala. Rozhodla jsem se osamostatnit se. Hodně mi v tomto rozhodnutí pomohl fakt, že o mé výrobky byl mezi přáteli zájem a dostávala jsem od nich pozitivní zpětnou vazbu,“ usmívá se podnikatelka.

Název jako vzpomínka na maminku

Definitivní rozhodnutí, že bude lidem nabízet čistou přírodní kosmetiku vyrobenou podle vlastních postupů, padlo na jaře roku 2015.

Spolu s manželem našli vhodné prostory pro výrobu, upravili je a na podzim se začala psát oficiální historie Calthy.

close info Zdroj: Se svolením Michaely Vaněčkové zoom_in Michaela Vaněčková vyrábí pod značkou Caltha přírodní kosmetiku.

„Caltha je latinský název pro blatouch. Název vznikl jako vzpomínka na moji maminku, která milovala přírodu a od malička mě seznamovala s krásami přírody. Také mě upozorňovala na pozapomenutou květinu blatouch a na její nádhernou zářivou barvu. A tak jsem si ji po jejím odchodu chtěla stále tímto způsobem připomínat,“ objasňuje Michaela Vaněčková.

Do konce roku spustili první e-shop a začali vyřizovat první objednávky. Velký zlom nastal v roce 2016, kdy se jim nejen narodila dcera, ale kdy Michaela Vaněčková vyhrála regionální kolo soutěže pro začínající podnikatele.

Následující rok začala nabízet i tekuté šampony, krémy a další produkty, s jejichž výrobou jí začal vypomáhat manžel.

Spojení osobního a pracovního života

Od té doby se rozrostla nejen jejich rodina o dalšího člena, ale také firma, která zaměstnává několik lidí. Do firmy se naplno zapojil i manžel, který má na starosti spolupráci s velkoobchody a chod firmy po technické stránce.

„Osobní a pracovní život se nedají oddělit. Žijeme zkrátka život, do kterého nedílně patří i Caltha. Nejlepší myšlenky nás stejně napadají mimo firmu, na výletech nebo při činnostech, které s kosmetikou nemají nic společného. Asi proto, že hlava nejlépe funguje ve chvíli, kdy není zatížená běžnou pracovní rutinou,“ vysvětluje Michaela Vaněčková.

Přiznává, že byly chvíle, kdy uvažovala o změně oboru, s podnikáním však skončit nikdy nechtěla.

„Tvořivá činnost mě stále baví a dává mi svobodu. Nejzajímavější na tom je, že každý den je jiný. Baví mě vývoj nových věcí a zkoušení toho, jak reagují jednotlivé ingredience, co se dá spolu smíchat, a co ne,“ usmívá se podnikatelka z Tovéře, která dočerpává energii i prací na zahradě nebo jógou.