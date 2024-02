Na mateřské dovolené začala rozvíjet svou firmu Mishastyle. Olomoučanka Michaela Rašková hledala něco, čemu by se mohla věnovat. Protože má ráda ruční práce, zvítězily příze, šňůry a další potřeby k háčkování a pletení.

Michaela Rašková | Foto: Mishastyle, se svolením

Už několik let nabízí Michaela Rašková ve svém e-shopu přízi a všechno ostatní, z čeho lze vyrábět háčkované nebo pletené věci.

A jak to začalo?

„Byla jsem na mateřské se starší dcerou. A pořád jsem přemýšlela, čemu bych se mohla věnovat, protože neumím zůstat úplně v klidu. No a jak jsem dumala nad tím, jak se realizovat, tak to nějak samo přišlo. Z čista jasna,“ vzpomíná na začátek svého podnikání Michaela Rašková.

Zaměření a obor, kterému se věnuje, nebyly náhodné.

„Všimla jsem si, že ruční práce začínají být v kurzu. Mě samotnou to také bavilo a baví. Chtěla jsem tvořivým ženám trošku pomoci. Sama jsem háčkovala a psali mi lidé ohledně materiálů, jestli bych dokázala něco sehnat,“ podotýká Rašková.

V kanceláři nebyla šťastná. Jana z Horky začala šít žádané originální oblečení

Sehnat ty věci uměla, a tak začal postupně ožívat její obchod pro „štrykování“.

Nakonec se vše vyvinulo až na širokou nabídku barevných přízí, které navrhuje a připravuje sama.

„Ano, to jsou naše originály. Sami si to navrhujeme, vyrábíme, vymýšlíme barevné kombinace a pak namotáme do klubíček,“ popisuje zrod a vznik přízí pod svojí značkou Misha. Na svůj obchod už není sama, má jednu zaměstnankyni.

MishastyleZdroj: se svolením Michaely Raškové

Postupně rozšiřovala nabídku tak, že nyní má opravdu rozsáhlou plejádu barev a barevných kombinací. A kdo si nevybere, tomu dokonce umí udělat přízi na zakázku, podle přání.

„To se nám také stává. Přijde zákaznice, že by měla ráda barevně odpovídající doplněk, který si chce uháčkovat. Není to pro nás problém, dokážeme to vyrobit,“ vysvětluje.

Rozjezd byl během čtyř let pozvolný, království přízí a klubíček nezačalo hned velkým skladem plným všemožných barev. „Napřed jsem měla zboží doma v ložnici. No a postupně se to rozrostlo, až jsem se dostala do prostor, kde mám sklad a také vydávám zboží,“ říká.

Olomoučanka začala mikinou pro svého buldočka, nyní má značku psích oděvů

O příze a vlny je stále větší zájem, háčkování a pletení je zase trendy, není to jen hobby starší generace. „Naše klubíčka se prodávají dobře, chodí k nám nakupovat i mladé holky. Hodně se háčkují třeba šátky jako doplněk k oblečení,“ vysvětluje.

Na e-shopu Mishastyle.cz najdete kromě její vlastní produkce značky Misha také různé typy a druhy přízí českých i zahraničních výrobců, doplňky a také další potřeby k háčkování a pletení.

MishastyleZdroj: se svolením Michaely Raškové

„Výdejní sklad pro ty, kteří si raději chtějí vše prohlédnout a osahat, máme v Olomouci v Jánského ulici, naše klubka nabízí také Švadlenka v Prostějově,“ říká Rašková.

Své produkty začala předvádět a prodávat také na různých trzích, kde se jí opět potvrdilo, že ruční práce jsou čím dál populárnější a její originální klubíčka také.