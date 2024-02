Odmalička byla kreativní a v sedmé třídě si na sebe ušila první kraťasy a první tašku s klopou přes rameno. Přesto se po základní škole rozhodla vystudovat úplně jiný obor, který ji ale nenaplňoval. V necelých čtyřiceti letech si však řekla, že půjde za hlasem svého srdce a za svým kreativním snem. A tak Jana Peřinová z Horky nad Moravou založila značku Voja hand made, pod kterou navrhuje a šije originální oblečení pro ženy.

Jana Peřinová založila značku Voja hand made, pod kterou navrhuje a šije originální oděvy pro ženy. | Foto: se svolením Miroslava Hamplová, MOMENTS foto

Práce na šicím stroji byla v její rodině úplně běžnou věcí. Maminka šila oblečení na děti, závěsy, plátěné pytlíky, zkrátka to, co bylo v rodině potřeba. Až nedávno Jana zjistila, že šikovné ruce a představivost má i po tátovi.

„Táta jezdí na koni a když nesehnal to, co by chtěl, tak si ušil pláštěnku na koně. Šije na starém stroji a je schopný si věc nejen ušít, ale i navrhnout střih. Což zrovna u pláštěnky na koně není jen tak,“ vysvětluje Jana.

Vždy měla ráda tvoření a rukodělnou práci. V sedmé třídě, když měli ve škole pracovní činnosti, si ušila první kraťasy a první tašku s klopou přes rameno. I když ji to po základní škole táhlo k umění a kreativní činnosti, nakonec se z rozumu rozhodla vystudovat obchodní akademii.

„Když jsem si na sebe na základní škole něco ušila, ale okolí reagovalo stylem, že přece v tom nepůjdu ven, tak to člověka zabrzdí,“ říká Jana Peřinová.

Celý život se živila prací v kanceláři, ale zjistila, že to pro ni není to pravé ořechové a že potřebuje něco kreativnějšího. Na mateřské dovolené začala šít oblečení pro fotografky, jako byly kostýmy na focení pro čerstvě narozená miminka.

„Věnovala jsem se tomu asi sedm let, ale jen tak pro zábavu, jako koníček. Po rodičovské dovolené jsem si řekla, že mě tato práce neuživí, a opět jsem nastoupila do kanceláře,“ popisuje Jana Peřinová.

Z kanceláře k šicímu stroji

Když však v průběhu dvou let, kvůli své nespokojenosti a nenaplnění, vystřídala pět prací, přiznala si, že tudy cesta nevede a že ji srdce táhne jinam.

A rozhodla se, že se bude věnovat tomu, co ji baví – šití. A tak založila značku Voja hand made, pod kterou šije pohodlné oblečení pro ženy, které je sportovní, ale zároveň i elegantní.

„Šiju věci, které bych ráda nosila, ale které jsem nikde nesehnala. Mikiny, mikinošaty, sukně, všechno jsou to delší kousky. A protože jsem zimomřivá, mám také ráda, když jsou věci kolem krku nebo s kapucí,“ usmívá se podnikatelka.

Většina lidí z okolí nevěřila tomu, že se dá šitím uživit. Když však Janě Peřinové někdo nevěří, zabere ještě víc, aby mu ukázala, že opak je pravdou.

„Nejbližší rodina viděla, že jsem v kanceláři nešťastná, tak mi říkala, ať zkusím něco jiného. Ale když jsem si vybrala šití, tak si v koutku duše většina lidí kolem mě řekla, že je nereálné, abych se tím uživila. Řekli mi, ať si to zkusím, ale že mi to nevyjde. Ale mě toto namotivuje ještě víc. V životě jsem to tak měla vícekrát, že když mi lidé nevěřili, tak jsem zabrala ještě víc, abych jim ukázala, že to dokážu. A vždycky jsem to dokázala,“ říká rozhodně.

Propojení dvou vášní

Kromě šití ji baví i květiny. A tak se rozhodla, že spojí obě záliby a bude šít oblečení s květinovými motivy pro ženy. Už při koupi látky má v hlavě představu toho, co z ní ušije, jak bude model vypadat a s čím ho zkombinuje.

„Když tvořím nový střih, tak raději napřed stříhám a pak model poupravím, než bych si střih nakreslila na papír. Střihy a pravidla mě hodně svazují, protože mám ráda volnost při práci. Baví mě hledání nových cest a toho, jak věci dělat jinak,“ vysvětluje Jana Peřinová.

Její oblečení si mohou lidé koupit na pěti místech v republice, a to v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Pardubicích a Frýdku-Místku.

„Baví mě, že dokážu prodat svoje oblečení, i když je vystaveno vedle známých a velkých značek,“ říká tvůrkyně originálních oděvů.

Největší úspěchy však zažívá přes osobní prodej, na trzích a jarmarcích, kde se k ní zákaznice rády vracejí.

„Často od nich slýchám, že můj stánek má svoje kouzlo a že vyzařuje něco, co je ke mně přiláká. Přímý prodej je mi blízký, když prodávám sama sebe a svoje výrobky, protože to je to, čemu věřím a za čím si stojím. Když jsem pracovala pro někoho jiného, tak jsem necítila a nerozuměla filozofii majitele a marketing mi nešel,“ vysvětluje podnikatelka z Horky nad Moravou.

Práce je pro ni koníčkem a nevadí jí pracovat od pondělí do neděle.

„Jsem workoholik. Šití pro mě není práce, ale seberealizace a příjemná povinnost,“ uzavírá Jana Peřinová.