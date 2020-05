Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. Ohnisko požáru se jim podařilo velice rychle lokalizovat a oheň včas uhasit. V době požáru v objektu nikdo nebyl.

Příčinou byla s největší pravděpodobností závada na elektroinstalaci.

„Požár byl nahlášen před půl jednou v noci. Oznamovatel popisoval, že z budovy šlehají plameny. Na místo vyjela profesionální jednotka z Olomouce a dobrovolní hasiči z Horky nad Moravou a Senice na Hané. Požár byl velmi rychle lokalizován a díky včasnému zásahu se nerozšířil na celou restauraci,“ sdělila Deníku mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Příčinou ohně byla podle vyšetřovatele hasičů závada na elektroinstalaci uvnitř restauračního zařízení. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo, během požáru v restauraci nikdo nebyl.

"Vylučujeme cizí zavinění"

Podle provozovatele oblíbeného podniku na vyhledávaném rekreačním místě sice požár nebyl nijak rozsáhlý, ale napáchal značné škody na vnitřním vybavení provozovny.

„Oheň zničil všechna okna i dveře. Podlaha je ohořelá. Místnosti, včetně toalet a zázemí, vše je zaneseno sazemi,“ popisoval Jiří Holub. „Momentálně pořád vyklízíme poničené věci. Zatím to nebere konce,“ povzdechl si.

Poslední zaměstnanec podle něj v pátek opouštěl Terasu po půl desáté večer. Vše bylo v pořádku.

„Vylučujeme cizí zavinění. Byl to technický problém,“ potvrdil Holub, jenž se o požáru dozvěděl o tři čtvrtě na jednu od policie.

Provoz nepřerušen

Provozovatelé v sobotu nepřerušili chod podniku. Lidem nabídli občerstvení improvizovaně venku. Nyní shánějí pojízdný profesionální Food truck nebo jinou možnost, aby provoz udrželi.

„Zkusíme to nějak vymyslet, abychom fungovali. Rekonstrukce může trvat dlouho. To si sami neopravíme,“ pokrčil rameny Holub. „Založili jsme transparentní účet, pokud by nás chtěli naši fanoušci podpořit,“ uzavřel.