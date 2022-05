„V noci to tady vypadalo jako v Las Vegas. Tolik světel, lidí. Začalo to někdy kolem půl druhé,“ popisoval jeden ze sousedů, který byl v tu dobu ještě vzhůru. „Docela šok. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ dodal.

Lidé žijící nedaleko penzionu měli už v neděli jasno. Někdo zřejmě požár způsobil.

„Hořet začalo venku. Popelnice. Někdo tam něco hodil. Možná nedopalek cigarety, ale kdo ví, jestli to nebyl záměr. Vloni tady hořelo několikrát,“ uvedla seniorka, která žije v domě kousek přes silnici.

„Probírali jsme to v neděli na našem setkání seniorů. Je nám to moc líto,“ dodala žena, která ve vyhlášené restauraci roky vařila.

Obecné ohrožení z nedbalosti?

Podle starosty Velkého Újezdu v minulém roce skutečně v okolí shořelo několik stohů a včelín. „To bych ale nedával do spojitosti s požárem Myslivny. Byla by to čirá spekulace,“ reagoval starosta Josef Jelen.

Provozovatel Myslivny Jaromír Symerský se k příčině požáru a jeho rozsahu nechtěl vyjadřovat. Byla to pro něj rána. „Je to v šetření. Nebudu to nyní komentovat,“ uvedl.

Policie v pondělí informovala, že kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

„Podle dosavadních informací měl dosud neznámý pachatel někdy v nočních hodinách z pátku na sobotu zapříčinit požár dvou kontejnerů, umístěných u budovy penzionu,“ uvedla mluvčí policie Petra Vaňharová.

Hasiči, kterým se požár podařilo rychle lokalizovat a zabránit tak jeho rozšíření, v noci evakuovali z penzionu 12 osob. Jeden člověk se nadýchal zplodin hoření a byl převezen na vyšetření do nemocnice. Nebylo to nic závažného. Celkem šesti hostům penzionu v noci zajistili hasiči ubytování v Olomouci.

Podle prvotních informací se požárem napáchaná škoda pohybovala kolem jednoho milionu. Po upřesnění se zvýšila na 2,5 milionu korun.

Dobrá reklama pro obec

Myslivna dělala podle starosty dobrou reklamu Velkému Újezdu.

„Vařili velice slušně. Lidé se tam rádi zastavovali. Hned vedle vede cyklostezka. Po covidu a nynějším zdražování je to pro provozovatele další velká rána. Snad se jim brzy podaří podnik opravit a otevřít,“ popřál provozovateli Myslivny.

Stejně tak další místní drží podnikateli palce. „Naštěstí se požár podařilo brzy uhasit a nerozšířil se na celý objekt. Věřím, že restaurace bude brzy v provozu. Rád jsem tam chodil,“ dodal soused.

Podle provozovatele nelze dva dny po požáru odhadovat, kdy znovu otevře. „Budeme na tom pracovat,“ vzkázal hostům, kteří podniku fandí.