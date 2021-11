Okamžitá a silná reakce. Alergie na potraviny může dokonce zabít

Někteří z vás si jistě vybaví scénu z amerického filmu Příšerná tchýně, kde tchýně Jane Fondová nakrmí budoucí snachu Jennifer Lopezovou burákovým máslem, i když ví, že Jennifer je na ořechy alergická. Výsledkem jsou nateklé rty, které ji může závidět i samotný Kačer Donald. Pokud by alergie na jídlo končila pouze nateklými rty, byla by to vcelku zanedbatelná a hlavně dočasná vada na kráse. Co však dělat v případě, že je reakce vážná až život ohrožující?

Alergeny v jídle | Foto: Shutterstock

Alergie na potraviny, tak jak ji běžně známe, se projeví při styku s určitou potravinou, je charakteristická okamžitou a silnou reakcí imunitního systému. Mezi příznaky potravinové alergie patří vyrážky, otoky, kýchání, dýchací potíže, podrážděná pokožka, rýma, únava, průjem a zvracení. Obvykle se tyto příznaky objeví v průběhu několika minut po požití problematické potraviny, v některých případech stačí přijít s potravinou do styku. Reakce se mohou projevit se zpožděním po několika hodinách. Toxická hladina. Hrozí předávkování vitaminem D? Účinek doplňků nepodceňujte Markéta D. popisuje hororový zážitek se svým šestiletým synem. „Netušili jsme, že je Dan alergický na ořechy. Míval sennou rýmu a občas dávivý kašel. Na jaře jsme si vystačili s prášky, později občas potřeboval inhalátor. Byli jsme u babičky na jarních prázdninách. S bratranci se předháněl, kdo sní víc ořechového štrůdlu. Dan vyhrál. Za chvíli se mu udělalo špatně. Kašlal a sípal. Mysleli jsme si nejdřív, že mu zaskočilo. Když nepomohla sklenice vody ani inhalátor, věděli jsme, že jde do tuhého. Zavolali jsme záchranku,“ líčí Markéta. V nemocnici přišla diagnóza – alergie na ořechy. Pro jistotu Dan absolvoval sérii testů, které naštěstí jiné potraviny jako alergeny nepotvrdily. Jak hrozen pohnul Zemí. Vyzkoušejte jeho chuť v koláči Dan patří mezi malé procento lidí trpících potravinovými alergiemi. Je jich pouhých 2,5 %. Kromě vlašských ořechů mezi nejčastější případy potravin vyvolávajících alergie patří arašídy, mandle, para ořechy, vejce, mléko, ryby a korýše. Alergické reakce na potraviny se mohou značně lišit v závažnosti, přičemž některé z nich mohou dokonce způsobit smrt. Objevují se i potravinové intolerance Kromě potravinových alergií se u některých pacientů vyskytují potravinové intolerance. Ty se projevují jinak, reakce jsou opožděné a příznaky se mohou objevit až za několik dnů nebo týdnů. Projevy jsou různé – někdo trpí bolestmi hlavy, zatímco jiní nadýmáním, migrénou, častou únavou nebo mají kožní či respirační potíže. Tyto pacienty konzumace jistých druhů potravin neohrožuje na životě, je však lepší se jim vyhnout. Naštěstí v dnešní době už v raném věku přechází alergické děti do péče alergologů a imunologů, kteří jim s ohledem na rodinnou anamnézu a příznaky provedou řadu testů. Výstupem je doporučení nebo zákaz některé potraviny konzumovat. Zrcadlo, zrcadlo, řekni kdo je nejhubenější. Kult krásy útočí Pokud si však chcete být jisti, že vám určité potraviny neškodí nebo prostě jen chcete vědět, čemu se vyhnout, můžete se objednat na specializované pracoviště, kde vám za poplatek testy provedou. Jedním z takových pracovišť je například Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, kde se můžete nechat otestovat na intoleranci až 216 druhů potravin. Dostanete barevně vyznačený diagram s potravinami od těch, které snášíte dobře, až po ty, které byste neměli konzumovat vůbec. Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců) Autor: (pp)

