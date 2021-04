„V roce 2000 jsme koupili obchod od Jednoty, tehdy už jsem měl prodejnu v Bohuňovicích. S rozmachem maloobchodu a konkurence ve Šternberku, jsme ale museli zareagovat a vyřešit, co dál. Nápad nebyl zprvu žádný. Řekli jsme si, že zkusíme zmrzlinu. Ve skladových prostorách jsme vytvořili podmínky, prodej jsme vymysleli přes dvojokno,“ vzpomínal František Čouka.

Zakoupili svůj první stroj na výrobu chladivé pochoutky, solidní střední třídu, a namíchali v něm osvědčené a Čechy milované Opočno.

„Trefa. Na další sezonu jsme koupili druhý stroj a rozšířili sortiment. Odezva lidí byla vynikající. Motivovalo nás to vymýšlet a investovat,“ popisoval.

Čoukovi dodělali přípravnu zmrzliny, zázemí pro stroje na výrobu šlehačky a nakoupili pořádné mrazáky.

„Zkusili jsme horké maliny. Vanilkovou z Opočna, kvalitní maliny a šlehačku. Lidé si je úplně zamilovali. Koupili jsme kvalitní stroje na dobrou kávu a ke zmrzlině a horkým malinám nabídli kávičku krásně naservírovanou se šlehačkou v pohárku, vodou a sušenkou,“ ohlížel se za úspěchy František Čouka.

Nešetříme, lidé to poznají

Dnes vyrábí ve Štarnově zmrzlinu ve čtyřech strojích a nabídka je ještě lákavější.

Když byla „in“ černá zmrzlina, předčil Michal Čouka řadu svých konkurentů vynikající Black Lady s višňovou příchutí.

Štamgasti ale vždy rádi ocení například jeho tvarohovou s čokoládovou polevou.

„Špičkový zmrzlinový stroj přijde na půl milionu korun, ale nám to stojí za to. Naše zmrzlina se posunula dál. Děláme z top italských směsí a ovocných past. Nešetříme, lidé to poznají a ocení,“ uvedl podnikatel.

Davy zákazníků a nelibost sousedů

Cukrárnu uprostřed Štarnova postupně Čoukovi zvelebili a pustili se i do jejího okolí, kde sáhli po poctivé kovářské a stolařské práci.

Hostům zde nabízejí příjemné posezení s osvěžujícím občerstvením, těm nejmenším zase vyžití na travnaté ploše.

„Zpočátku to byl boj. Hlavně o víkendech přijížděly davy lidí a místní obyvatelé to nesli nelibě. V posledních letech se to zklidnilo. Záleží nám na dobrých sousedských vztazích,“ hodnotil František Čouka.

Štarnovský hamburger

Provozovatelé přemýšleli, jak zaujmout i ty, kteří zrovna neholdují zmrzlině, a jsou spíše na maso. V roce 2014 přišel na svět první štarnovský hamburger.

„Učili jsme se od těch nejlepších, například Zdeňka Pohlreicha,“ vzpomněl Čouka senior školení u šéfkuchaře, gastronoma, lektora a provozního dvou špičkových restaurací v Praze.

Následovalo dnes již velice oblíbené vepřové koleno a v těchto dnech především místní senioři a matky na mateřské ocenili novinku v podobě „hotovek“.

„Měli jsme vybavenou kuchyň, ale využívali jsme ji jen v neděli, což byla škoda. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme hlavně místním občanům nabídnout kvalitní teplé jídlo. Zřejmě jsme se opět trefili a máme z toho velkou radost,“ hodnotil spokojeně zatím poslední novinku.