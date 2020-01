Stalo se tak 24.1.2020, opět na půdě olomouckého Business plesu, prestižního black-tie galavečera v NH Collection Olomouc Congress s publikem čítajícím bezmála 800 návštěvníků z řad podnikatelů, investorů a zajímavých byznysových a institucionálních partnerů a osobností, pod záštitou Okresní hospodářské komory, Olomouckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu a Statutárního města Olomouce.

Čtyři finalisté soutěže, projekty Worldee.com, Boxee, Boombon a Dámeprádlo byli pečlivě vybráni v průběhu castingu, který Startup klub uspořádal na podzim 2019 v rámci partnerského UP Business Campu Vědeckotechnického parku Univerzity palackého v Olomouci.

V porotě soutěže usedli matadoři české startupové scény, Tomáš Hülle, zakladatel European Centre for Career Education, Tomáš Jízdný, startupový podnikatel a angel investor, kterého časopis Forbes zařadil do žebříčku úspěšných 30 pod 30, Marek Moravec, zakladatel a ředitel českého investičního fondu Nation 1 a dále ředitelka krajské pobočky agentury CzehInvest, Veronika Pudelová Voltnerová a olomoucký investor a zakladatel developerské skupiny REDSTONE Real Estate, Richard Morávek.

Soutěžilo se o ceny v celkové hodnotě 150.000,- Kč a o možnost představit svůj projekt na hlavní stage Business plesu před zraky mnoha stovek byznysových návštěníků. O ty se nakonec podělili vítězný Worldee.com a Boxee, které se umístilo na druhém místě. Vítězný šek na vývojářské práce v hodnotě 100.000,- Kč předal na pódiu zástupcům Worldee.com zakladatel Startup klubu, Pavel Sedláček z digitální agentury ESMEDIA Interactive.

Worldee je moderní on-line cestovatelský deník a sociální síť pro cestovatele z celého světa, který pomáhá uchovávat a sdílet cestovatelské zážitky. Boxee nabízí řešení pro chytré doručování zboží s eshopů prostřednictvím výdejních boxů.

Mimo soutěž si mohli účastníci Startup klubu užít i vystoupení speciálního hosta (a zároveň porotce) Tomáše jízdného na téma "Co čekat v prvním roce podnikání? Na co je potřeba se připravit, co vám podnikání dá a co vezme.", dále pak krátkou motivační řeč Jiřího Sticha z Inovačního centra Olomouckého kraje a v rámci návazného networkingu popovídat i s dalším z porotců, investorem Markem Moravcem a Jiřím Štěpánem z Technologického centra Hradce Králové.

Minulé ročníky Startup klubu představily i další zajímavá jména, jako např. Martina Jančíka z českého stratupu Liftago, nebo Davida Kavalského, známého mentora a investora, Františka Bostla, Jakuba Domitru či olomoucké investory Roberta Runtáka a Josefa Lébra. Více na https://startupklub.cz/ a https://www.businessples.cz/

PETRA ZMEČÍKOVÁ