Přibližně třetina rodičů z Olomouckého kraje nechystá svým dětem do školy pravidelně svačinu. Přitom právě kvalitní svačinky mohou školákům pomoci v boji s nadváhou nebo obezitou. Vhodné je zejména celozrnné pečivo s libovou šunkou, sýrem či nakrájenou zeleninou.

Podle průzkumu společnosti Nestlé zaměřeného na stravování dětí v České republice si rodiče nepřipouštějí nadváhu či obezitu svých potomků. S obezitou podle lékařské studie bojuje téměř pětina mladistvých, jejich rodiče mohou významně ovlivnit co a kdy děti jedí.

Společnost Nestlé školám i rodičům zdarma nabízí výukové programy s názvem Nestlé pro zdraví dětí zaměřené na edukaci ve vyváženém stravování.

Jako obézní by podle průzkumu Nestlé1 své dítě označilo jen procento rodičů dětí ve věku od 7 do 15 let. Podle studie2 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je však v populaci obézní každý šestý mladistvý.

„Řešení obezity u dětí je komplexní problém, zásadním faktorem jsou návyky z rodiny. Rodiče by se měli zajímat mimo jiné o to, co dítě jí mimo domov. Důležité jsou například školní svačiny. Mohou ovlivnit soustředění dítěte i to, kolik bude mít energie v průběhu dne,“ uvedla Markéta Veverková, nutriční specialistka společnosti Nestlé.

V Olomouckém kraji 30 procent rodičů uvedlo, že svačiny dělá svým potomkům nepravidelně nebo je nechystá vůbec. Děti nejčastěji svačí pečivo, ovoce a zeleninu. Čtvrtou nejčastější složkou svačiny bývá sladké, zejména buchty, sušenky nebo čokoláda.

„Sladké pečivo, čokoláda, dokonce ani müsli tyčinky ve sladkých polevách nejsou příliš vhodné svačinky. Naopak třeba celozrnné pečivo s libovou šunkou či sýrem a čerstvou nakrájenou zeleninou jsou perfektní kombinací,“ doporučila nutriční specialistka.

Dostatečně velkou svačinu dětem v kraji údajně připravuje 54 procent rodičů, velikost nepřizpůsobují dennímu energetickému výdeji dítěte. Polovina z nich uvedla, že jejich děti pijí po většinu dne ochucené nápoje a limonády. Ty slazené mají podle Veverkové nadbytek cukru, který je třeba také vzít v potaz v kalorickém příjmu dítěte.

„Tělo si v dětství tvoří návyky, které je v dospělosti náročné změnit. Chceme motivovat rodiče, učitele a především žáky základních škol, aby rozuměli vyváženému stravování,“ sdělila Markéta Veverková.

Program společnosti Nestlé od roku 2015 absolvovalo přes 130 tisíc dětí. Výukové modely jsou zdarma k využití po registraci na nestleprozdravideti.cz.

