„Letos v dubnu jsme s našimi zákazníky oslavili už třicet let od založení firmy. Když jsem tenkrát začínala, chtěla jsem nabízet především domácí potřeby, ale postupem času se hlavním oborem stalo právě papírnictví. Dnes prodáváme spoustu školního a kancelářského vybavení včetně laminovaček, skartovaček, ale i kávu a nápoje, zkrátka sortiment doslova od A do Z. Pořád také máme v nabídce třeba ´olizovací´ papírové pásky na lepení herbářů, růžky na fotografie, pauzovací papír či laminovací folie na kusy,“ popsala Božena Gatěková.

Od začátku podnikání klade velký důraz na odbornost personálu a zákazníka má pořád na prvním místě. Snaží se mít v sortimentu všechno, aby se nestalo, že zákazník odejde s prázdnou. Zároveň neustále sleduje všechny trendy a novinky v oboru.

„Pokud náhodou něco chybí, do druhého dne to objednáme. Když mi zákazník zavolá v neděli, ráda přijmu objednávku a v pondělí pro něj všechno nachystám. Snažím se každému vyjít vstříc. Sama to tak mám také a chodím nakupovat do obchodů, kde jsou na mě hodní. Mám ráda lidi, práce mě pořád moc baví, dělám ji s láskou a srdcem,“ svěřila se majitelka oblíbené prodejny.

Na nový školní rok už je pečlivě připravená, v nabídce má zboží osvědčených značek a v různých cenových kategoriích. Za výbavu pro prvňáčka podle ní rodiče utratí okolo dvou tisíc korun, protože spoustu věcí už děti budou mít v balíčcích na lavicích.

„Máme nachystané krásné batohy pro kluky i holčičky, přijdou na zhruba tisíc až 1 500 korun a mnohé budou se slevou, aby si podle svých možností mohl vybrat úplně každý. Ceny bohužel vzrostly u sešitů, asi o padesát procent a u výkresů ještě více. Od začátku letošního roku dochází u tohoto sortimentu k cenovým ´skokům´, jaké za ta léta nepamatuji,“ konstatovala Božena Gatěková.

V sortimentu školních potřeb už má vyzkoušené značky, za jejichž kvalitou si také sama stojí.

„Každý výrobek, který v prodejně nabízím, dávám nejdřív vyzkoušet školákům z naší rodiny nebo z okruhu známých. Pokud se dozvím, že není kvalitní, tak jej neprodávám. Některé potřeby, například pera pro prvňáčky, nám doporučují paní učitelky, které nejlépe vědí, že se s nimi dětem dobře píše a tak je pak rodičům nabídneme také. Aby u nás nemuseli v září stát frontu, mohou si přinést tašku a seznam a my jim do druhého dne všechno připravíme,“ popsala netradiční službu zákazníkům majitelka vyhledávaného papírnictví, kam si pro školní a kancelářské potřeby léta jezdí nejen rodiče malých školáků, ale také olomoucké a vesnické školy a mnohé firmy z regionu.