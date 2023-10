Seniorská sleva v Lidlu bez tlačenice. O tom nevím, reagovali na Lazcích

Desetiprocentní slevu pro seniory na ovoce, zeleninu, pečivo či vejce nabízí tento týden řetězec Lidl. Kdo by však čekal početný zástup zákazníků staršího data narození, jak ráno čeká na otevření Lidlu na olomouckých Lazcích, spletl by se. Ve chvíli, kdy pracovnice supermarketu otevírala dveře, by na sečtení zákazníků stačily prsty na rukou.

Prodejna Lidl na olomouckých Lazcích, 9. října 2023 ráno | Foto: Deník/Daniela Tauberová