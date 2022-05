Kontinuální růst konsolidovaných aktiv se promítá také do navýšení vlastního kapitálu. Ten se meziročně zvýšil o 293 milionů korun (tj. o 25 %) na hodnotu 1,43 miliardy korun.

V roce 2021 skupina REDSTONE pokračovala v přípravě a realizaci projektů East Park Olomouc, Galerie Pernerka v Pardubicích, Královská louka Bouzov, Pozemky Chomoutov, a Chateau Escot.

V minulém roce byla otevřena také moderní administrativní budova Envelopa Office Center, která krátce po svém otevření získala 2. místo v prestižní soutěži Best of Realty.

Skupina spustila také výstavbu projektu Šantovka Living, který nabízí kvalitní bydlení v centru Olomouce.

V předešlém roce bylo připravováno také několik dalších projektů, které jsou v současné době ve fázi příprav architektonických záměrů, územních studií a dalších potřebných přípravných etap.

V říjnu loňského roku například započala revitalizace rozsáhlého vojenského areálu na ulici Velkomoravská, kde aktuálně probíhá demolice a připravuje se architektonická studie pro výstavbu nové městské čtvrti.

„Naše projekty se snaží posouvat kvalitu života v místě našeho působení. Ekonomická rentabilita našich projektů je založena na stávajícím úspěchu našich aktivit u veřejnosti a podnikatelské sféry,“ zhodnotil finanční výsledky předchozího roku zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek.

Skupina REDSTONE plánuje své byznysové portfolio v následujících letech rozšířit také o ubytovací služby. Letos na jaře developer oznámil, že do dvou let postaví v Olomouci a v Pardubicích dva hotely prestižního řetězce AC Hotels by Marriott. Dlouhodobé pozitivní hospodářské výsledky dávají skupině skvělou pozici pro její další rozvoj.

