2. Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Co jiného než fotbal! U nás na vesnici ve Slatinicích to byla největší možnost věnovat se nějakému koníčku v místě domova. Jako malý jsem v 5 letech chodil s tátou na hřiště, a když jsem viděl ostatní děti trénovat a hrát, tak jsem se k nim chtěl samozřejmě přidat. Táta mě potom začal brát na tréninky a já pak hrál závodně fotbal spoustu let.

3. Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Sleduji fotbal, hokej a rozhodně si nemůžu nechat ujít mistrovství světa a olympiádu. Když je možnost, beru si na to v práci i dovolenou.

4. Který sportovec vás v poslední době nejvíc překvapil?

Český fotbalový útočník Patrik Schick, který hraje za německý klub Bayer Leverkusen a střelecky se mu velmi daří.

5. Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Hodně dávno, v přípravce jsem si dal pěkný „vlastňák“ hlavičkou. Od té doby jsem naštěstí žádný „vlastňák“ nedal.

6. Komu byste dal červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych rozhodně dal tomu, kdo ve fotbale simuluje. V žádném jiném sportu to není obvyklé, jen ve fotbale někteří hráči často sledují jiné zájmy a nehrají fair-play.

