„Soutěž kombinuje znalostní testy a umění načepovat pivo. Je třeba něco vědět o výrobě, o historii, o podmínkách skladování piva a také je důležitá schopnost promluvit. A to nejen před porotci, ale i před hosty – účastník mluví o sobě, o hospodě, ve které pracuje, měl by zaujmout. V praktické části se pak čepuje z obou výčepních kohoutů pivo – z každého kohoutu jiným stylem čepování. Z prvního nadvakrát a ze druhého pivo takzvaně na hladinku, v dalších kolech bylo třeba správně načepovat řezané pivo, vytvořit prstýnky a podobně,“ popisuje Tereza svou cestu soutěží.

„Důležitou součástí soutěže bylo montování pákového výčepního kohoutu, který byl rozložený na stole i s nějakými součástkami navíc a na soutěžícím bylo, aby poznal, co do něj patří a co už ne a dokázal jej co nejrychleji složit. To je vlastně naše práce, výčepní musí umět kohout rozebrat, vyčistit, složit,“ vysvětluje vítězka soutěže, které se splnil sen a z titulu se upřímně raduje.

„Moc Tereze gratuluji, ocenění si zaslouží, protože je skvělá profesionálka,“ pochválil svou kolegyni provozovatel olomoucké Kozlovny M3 Zbyněk Václavík. Druhou příčku obsadil Daniel Novák z pražské Krymlovské Hospody, třetí místo patří Anně Juránkové z Kozlovky v Hradci Králové.